На встрече с Меркель Трамп отшутился о прослушке и своей привязанности к Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень редко сожалеет» о своих сообщениях в Twitter и ответил на вопросы о прослушке спецслужбами Trump Tower.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Белом доме президент США Дональд Трамп отшутился, отвечая на вопросы журналистов о прослушке спецслужбами Trump Tower во время предвыборной кампании.
Дональд Трамп, президент США: «Что касается прослушки со стороны ушедшей администрации… Ну по крайней мере у нас с канцлером ФРГ есть что-то общее».
Трамп напомнил громкий скандал, произошедший при его предшественнике Бараке Обаме, когда выяснилось, что спецслужбы США прослушивали главу ООН, а также Меркель, Берлускони и других мировых лидеров.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также объяснил, что он не обвинял британскую разведку в прослушке Trump Tower, а всего лишь процитировал заявление экспертов об этом, прозвучавшее в эфире одного из американских телеканалов.
Дональд Трамп: «Мы ничего не говорили. Мы просто процитировали одного известного специалиста, который сказал это в эфире телевидения. Я не высказывал своего мнения по этому поводу, это было заявление, сделанное очень талантливым юристом. И с этим вопросом вы должны обращаться не ко мне, а к Fox News».
Трампа также спросили, не сожалеет ли он когда-нибудь о своих сообщениях в Twitter.
Дональд Трамп: «Очень редко. Иначе я бы здесь не стоял».
Напомним, Трампа не раз критиковали за его привязанность к соцсетям. После вступления в должность он стал пользоваться официальным аккаунтом президента США в Twitter, но не оставил и свой старый аккаунт, на который подписаны более 26 млн человек.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня впервые встретилась с новым президентом США. Встреча началась с конфуза: во время традиционной протокольной съемки Трамп не пожал руку канцлеру Германии. В ходе переговоров, в числе прочих тем, лидеры обсудили урегулирование кризиса на Украине. При этом Меркель подчеркнула, что искать решение украинской проблемы необходимо, но важно также и улучшать отношения с Россией.
Дональд Трамп, президент США: «Что касается прослушки со стороны ушедшей администрации… Ну по крайней мере у нас с канцлером ФРГ есть что-то общее».
Трамп напомнил громкий скандал, произошедший при его предшественнике Бараке Обаме, когда выяснилось, что спецслужбы США прослушивали главу ООН, а также Меркель, Берлускони и других мировых лидеров.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также объяснил, что он не обвинял британскую разведку в прослушке Trump Tower, а всего лишь процитировал заявление экспертов об этом, прозвучавшее в эфире одного из американских телеканалов.
Дональд Трамп: «Мы ничего не говорили. Мы просто процитировали одного известного специалиста, который сказал это в эфире телевидения. Я не высказывал своего мнения по этому поводу, это было заявление, сделанное очень талантливым юристом. И с этим вопросом вы должны обращаться не ко мне, а к Fox News».
Трампа также спросили, не сожалеет ли он когда-нибудь о своих сообщениях в Twitter.
Дональд Трамп: «Очень редко. Иначе я бы здесь не стоял».
Напомним, Трампа не раз критиковали за его привязанность к соцсетям. После вступления в должность он стал пользоваться официальным аккаунтом президента США в Twitter, но не оставил и свой старый аккаунт, на который подписаны более 26 млн человек.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня впервые встретилась с новым президентом США. Встреча началась с конфуза: во время традиционной протокольной съемки Трамп не пожал руку канцлеру Германии. В ходе переговоров, в числе прочих тем, лидеры обсудили урегулирование кризиса на Украине. При этом Меркель подчеркнула, что искать решение украинской проблемы необходимо, но важно также и улучшать отношения с Россией.
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