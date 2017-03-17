Меркель на встрече с Трампом призвала улучшать отношения с Россией

Дональд Трамп и Ангела Меркель обсудили урегулирование кризиса на Украине на встрече в Белом доме.
Канцлер Германии отметила, что искать решение украинской проблемы необходимо, однако параллельно важно и улучшать отношения с Россией.
Помочь этому процессу могут минские соглашение. Поэтому, заявила Меркель, немецкие и американские эксперты будут тесно работать в ближайшие месяцы над реализацией минских договоренностей.
В свою очередь Трамп на пресс-конференции после переговоров с Меркель отметил, что США ищут мирного решения украинского кризиса. При этом американский президент подчеркнул, что высоко ценит лидерство канцлера ФРГ и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Кроме того, Трамп заявил, что США и Германию «объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру».
Отметим, что сегодня Ангела Меркель впервые встретилась с новым президентом США. Не обошлось и без конфузов. Так, во время традиционной протокольной съемки Трамп не стал пожимать руку канцлеру Германии.
Помочь этому процессу могут минские соглашение. Поэтому, заявила Меркель, немецкие и американские эксперты будут тесно работать в ближайшие месяцы над реализацией минских договоренностей.
В свою очередь Трамп на пресс-конференции после переговоров с Меркель отметил, что США ищут мирного решения украинского кризиса. При этом американский президент подчеркнул, что высоко ценит лидерство канцлера ФРГ и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Кроме того, Трамп заявил, что США и Германию «объединяет стремление к безопасности, процветанию и миру».
Отметим, что сегодня Ангела Меркель впервые встретилась с новым президентом США. Не обошлось и без конфузов. Так, во время традиционной протокольной съемки Трамп не стал пожимать руку канцлеру Германии.
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