Глава Минобороны ФРГ ответила Трампу на слова об «огромных долгах»

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен опровергла слова Дональда Трампа, который по итогам встречи с Ангелой Меркель заявил, что «Германия должна огромные суммы денег НАТО и США».
Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что долгов перед НАТО у Германии нет, и объяснила слова Ангелы Меркель о том, что Берлин настроен на выполнение обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.
Урсула фон дер Ляйен: «Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО».
По словам министра, финансовый вклад в миротворческие миссии, борьбу с ИГ, которая осуществляется не в рамках мандата альянса, и различные гуманитарные программы тоже попадают под согласованную статью расходов.
Урсула фон дер Ляйен: «То, чего мы все хотим, это справедливое распределение бремени, а для этого нужна современная концепция безопасности. Это включает в себя современный НАТО, но также и Европейский оборонительный союз, и инвестиции в Организацию Объединенных Наций».
О том, что Германия задолжала США и НАТО «огромные суммы» за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в Twitter на следующий день после встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне. По словам американского лидера, Германия «должна больше платить за мощную и крайне дорогостоящую систему обороны, которую США предоставляют Германии».
Урсула фон дер Ляйен: «Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО».
По словам министра, финансовый вклад в миротворческие миссии, борьбу с ИГ, которая осуществляется не в рамках мандата альянса, и различные гуманитарные программы тоже попадают под согласованную статью расходов.
Урсула фон дер Ляйен: «То, чего мы все хотим, это справедливое распределение бремени, а для этого нужна современная концепция безопасности. Это включает в себя современный НАТО, но также и Европейский оборонительный союз, и инвестиции в Организацию Объединенных Наций».
О том, что Германия задолжала США и НАТО «огромные суммы» за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в Twitter на следующий день после встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне. По словам американского лидера, Германия «должна больше платить за мощную и крайне дорогостоящую систему обороны, которую США предоставляют Германии».
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