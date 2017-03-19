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  • 19.03, 17:05

    Глава Минобороны ФРГ ответила Трампу на слова об «огромных долгах»

    1 комментарий

    Глава Минобороны ФРГ ответила Трампу на слова об «огромных долгах»

    Глава Минобороны ФРГ ответила Трампу на слова об «огромных долгах»

    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен опровергла слова Дональда Трампа, который по итогам встречи с Ангелой Меркель заявил, что «Германия должна огромные суммы денег НАТО и США».

    Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что долгов перед НАТО у Германии нет, и объяснила слова Ангелы Меркель о том, что Берлин настроен на выполнение обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

    Урсула фон дер Ляйен: «Долгов в НАТО нет. Расходы на оборону в размере 2%, которых мы хотим достичь в середине следующего десятилетия, было бы неправильно связывать исключительно с НАТО».

    По словам министра, финансовый вклад в миротворческие миссии, борьбу с ИГ, которая осуществляется не в рамках мандата альянса, и различные гуманитарные программы тоже попадают под согласованную статью расходов.

    Урсула фон дер Ляйен: «То, чего мы все хотим, это справедливое распределение бремени, а для этого нужна современная концепция безопасности. Это включает в себя современный НАТО, но также и Европейский оборонительный союз, и инвестиции в Организацию Объединенных Наций».

    О том, что Германия задолжала США и НАТО «огромные суммы» за обеспечение безопасности страны, Трамп написал 18 марта на своей странице в Twitter на следующий день после встречи с Ангелой Меркель в Вашингтоне. По словам американского лидера, Германия «должна больше платить за мощную и крайне дорогостоящую систему обороны, которую США предоставляют Германии».

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