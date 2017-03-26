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  • 26.03, 20:27

    Тело брата Ким Чен Ына вывезли из больницы Куала-Лумпура в неизвестном направлении

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    Тело брата Ким Чен Ына вывезли из больницы Куала-Лумпура в неизвестном направлении

    Тело брата Ким Чен Ына вывезли из больницы <nobr>Куала-Лумпура</nobr> в неизвестном направлении

    Тело Ким Чен Нама, который, по версии властей Малайзии, был отравлен, больше месяца оставалось в больнице.

    Сегодня агентство KYODO сообщило, что погибший брат лидера КНДР был вывезен из больницы. Причина перевозки и место, куда тело было отправлено, не сообщается.

    Власти Малайзии до сих пор не приняли решение, кому будет выдано тело Ким Чен Нама.

    Покушение на Ким Чен Нама было совершено 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Он скончался по пути в больницу. В министерстве здравоохранения Малайзии сообщили, что смерть наступила в результате отравления запрещенным нервно-паралитическим веществом VX.

    В Пхеньяне между тем отрицают, что убитый — брат северокорейского лидера. По официальной версии КНДР, в Малайзии скончался гражданин КНДР, у которого был паспорт на имя Ким Чхоля. Причина его смерти — сердечный приступ, а не отравление.

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