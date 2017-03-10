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  • 10.03, 14:41

Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего брата Ким Чен Ына

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Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии официально подтвердила, что скончавшийся в аэропорту Куала-Лумпура мужчина явлеятся братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В малайзийской полиции сообщили, что личность гражданина КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля, погибшего 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, установлена. Мужчина является Ким Чен Намом, братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Kyodo News.

Напомним, гражданин Северной Кореи погиб в аэропорту Куала-Лумпура после нападения на него двух женщины. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью. Спустя несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. Полиция обнаружила на теле погибшего следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

С самого начала расследования малайзийские следователи утверждали, что погибшим был Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако власти КНДР эту информацию не предъявили. Позже малайзийские власти заявили, что Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием.

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