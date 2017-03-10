Полиция Малайзии официально подтвердила личность погибшего брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии официально подтвердила, что скончавшийся в аэропорту
Куала-Лумпура мужчина явлеятся братом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
В малайзийской полиции сообщили, что личность гражданина КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля, погибшего 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура, установлена. Мужчина является Ким Чен Намом, братом северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Kyodo News.
нападения на него двух женщины. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью. Спустя несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. Полиция обнаружила на теле погибшего следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.
Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием.
нападения на него двух женщины. Убийцы брызнули ему в лицо некой жидкостью. Спустя несколько минут мужчина потерял сознание и умер по пути в больницу. Полиция обнаружила на теле погибшего следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.
Пхеньян отказывается сотрудничать со следствием.
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