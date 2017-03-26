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  • 26.03, 09:50
    В СФ назвали новые американские санкции попыткой вытеснить РФ с рынка военных технологий. США, Совет Федерации, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В СФ назвали новые американские санкции попыткой вытеснить РФ с рынка военных технологий

    2 комментария

    В СФ назвали новые американские санкции попыткой вытеснить РФ с рынка военных технологий

    В СФ назвали новые американские санкции попыткой вытеснить РФ с рынка военных технологий

      Введение властями США санкций против восьми российских компаний — это «откровенно недружественный шаг», заявили в Совете Федерации.

      В действиях США сенаторы усмотрели попытку вытеснить Россию с рынка военных технологий.

      В российском МИД ранее заявили, что новые санкции вызывают недоумение и разочарование, но реального вреда не нанесут.

      Под новые санкции попали несколько военных институтов, а также предприятия, которые производят самолеты и оборонную технику. По мнению Вашингтона, эти организации нарушили американский закон о нераспространении оружия в Иране, Северной Корее и Сирии. Компании якобы поставляли в эти страны «запрещенные технологии». В чем именно заключаются претензии, представители Белого дома не уточнили.

      Сообщается, что ограничительные меры будут действовать два года. В течение этого времени фирмы, попавшие в черный список, не могут вести торговлю и заключать сделки с американскими ведомствами и предприятиями. Им также запрещено покупать товары на территории США.

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