В СФ назвали новые американские санкции попыткой вытеснить РФ с рынка военных технологий

Введение властями США санкций против восьми российских компаний — это «откровенно недружественный шаг», заявили в Совете Федерации.
В действиях США сенаторы усмотрели попытку вытеснить Россию с рынка военных технологий.
В российском МИД ранее заявили, что новые санкции вызывают недоумение и разочарование, но реального вреда не нанесут.
Под новые санкции попали несколько военных институтов, а также предприятия, которые производят самолеты и оборонную технику. По мнению Вашингтона, эти организации нарушили американский закон о нераспространении оружия в Иране, Северной Корее и Сирии. Компании якобы поставляли в эти страны «запрещенные технологии». В чем именно заключаются претензии, представители Белого дома не уточнили.
Сообщается, что ограничительные меры будут действовать два года. В течение этого времени фирмы, попавшие в черный список, не могут вести торговлю и заключать сделки с американскими ведомствами и предприятиями. Им также запрещено покупать товары на территории США.
В российском МИД ранее заявили, что новые санкции вызывают недоумение и разочарование, но реального вреда не нанесут.
Под новые санкции попали несколько военных институтов, а также предприятия, которые производят самолеты и оборонную технику. По мнению Вашингтона, эти организации нарушили американский закон о нераспространении оружия в Иране, Северной Корее и Сирии. Компании якобы поставляли в эти страны «запрещенные технологии». В чем именно заключаются претензии, представители Белого дома не уточнили.
Сообщается, что ограничительные меры будут действовать два года. В течение этого времени фирмы, попавшие в черный список, не могут вести торговлю и заключать сделки с американскими ведомствами и предприятиями. Им также запрещено покупать товары на территории США.
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