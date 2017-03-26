Захарова: в Москве разочарованы новыми санкциями США

Недоумение и разочарование вызвала в Москве новая порция антироссийских санкций со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментарий Захаровой размещен на официальной странице МИДа в Facebook. Представитель дипведомства подчеркнула, что данный шаг со стороны Вашингтона полностью противоречит звучащим со стороны США заявлениям о приоритетности борьбы с терроризмом. Вашингтон идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества, заявила Захарова.
В пятницу США ввели санкции против восьми российских компаний, которые якобы нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового поражения и ракетных технологий в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В «Ростехе», чьи предприятия оказались в черном списке, отметили, что эти санкции станут дополнительным стимулом к развитию.
Комментарий официального представителя МИД России М. В. Захаровой в связи с введением #США санкций против российских орган…Опубликовано МИД России 25 марта 2017 г.
В пятницу США ввели санкции против восьми российских компаний, которые якобы нарушили законодательство США о нераспространении оружия массового поражения и ракетных технологий в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В «Ростехе», чьи предприятия оказались в черном списке, отметили, что эти санкции станут дополнительным стимулом к развитию.
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