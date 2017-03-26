«Дополнительный импульс»: в «Ростехе» ответили на новые санкции США

В корпорации «Ростех» прокомментировали новые санкции США, под которые попали восемь российских предприятий.
Из сообщения пресс-службы «Ростеха»: «Мы давно живем в режиме санкций, они давно стали для нас скорее дополнительным импульсом к развитию целого ряда новых технологий, выходу на новые рынки».
В черном списке США оказались входящие в «Ростех» предприятия «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения. Эти меры связаны с обвинениями в нарушении национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового поражения и ракетных технологий в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Новые санкции США в отношении российских компаний прокомментировали в Госдуме и Совфеде. Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков считает, что антироссийская линия Вашингтона после вступления Дональда Трампа в должность президента США продолжается.
Дмитрий Новиков: «Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется».
Той же точки зрения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий: «К сожалению, приходится констатировать: Вашингтон по-прежнему, как и при администрации Обамы, отказывается видеть в России партнера. Соответственно, и союзника. Речь в первую очередь, конечно, идет о взаимодействии по линии борьбы с международным терроризмом».
Новые санкции со стороны США разрушают надежду на реализацию российско-американских взаимоотношений, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Евгений Серебренников: «Несмотря на неоднократные предложения России о совместных действиях по борьбе с терроризмом, один ответ следует за другим. Эти санкции — очередной ответ, который предлагают нам в Вашингтоне. Это всё ведет, конечно, к нарушению надежд на нормализацию взаимоотношений».
В черном списке США оказались входящие в «Ростех» предприятия «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения. Эти меры связаны с обвинениями в нарушении национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового поражения и ракетных технологий в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Новые санкции США в отношении российских компаний прокомментировали в Госдуме и Совфеде. Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков считает, что антироссийская линия Вашингтона после вступления Дональда Трампа в должность президента США продолжается.
Дмитрий Новиков: «Запад действует в рамках той антироссийской линии, которую он сформировал, и эти действия означают, что линия Трампа, которая была обозначена в предвыборной период в отношении улучшения взаимоотношений с РФ, пока не реализуется».
Той же точки зрения придерживается глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Леонид Слуцкий: «К сожалению, приходится констатировать: Вашингтон по-прежнему, как и при администрации Обамы, отказывается видеть в России партнера. Соответственно, и союзника. Речь в первую очередь, конечно, идет о взаимодействии по линии борьбы с международным терроризмом».
Новые санкции со стороны США разрушают надежду на реализацию российско-американских взаимоотношений, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Евгений Серебренников: «Несмотря на неоднократные предложения России о совместных действиях по борьбе с терроризмом, один ответ следует за другим. Эти санкции — очередной ответ, который предлагают нам в Вашингтоне. Это всё ведет, конечно, к нарушению надежд на нормализацию взаимоотношений».
Комментарии