Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство экс-депутата Вороненкова

В минувший четверг в центре Киева убили
экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Не успели украинские силовики начать расследование, как официальные лица усмотрели в совершении преступления «российский след». Эксперты и бывшие коллеги Вороненкова в связи с этим попытались ответить на вопрос, кому же в действительности было выгодно убийство политика с неоднозначной репутацией.
Едва на место преступления приехали криминалисты (они еще даже не успели собрать гильзы), президент Пётр Порошенко уже выступил с сенсационным заявлением: это, по его мнению, не что иное, как «акт государственного терроризма со стороны России». С украинских телеэкранов гражданам страны рассказывают точно такую же версию.
У умершего в больнице киллера нашли документы на имя Павла Паршова — гражданина Украины 1988 года рождения. Он служил в украинском добровольческом батальоне «Донбасс». И странно: такой человек вдруг стал «агентом российских спецслужб».
К тому же противоречия можно заметить в заявлениях украинских силовиков. Так, старший следователь управления МВД Украины Руслан Сушко заявил, что своими показаниями Вороненков мог изменить политическую ситуацию в России, поскольку обладал ценной информацией. Однако пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Лариса Сарган утверждает, что «показания Дениса Вороненкова, которые были предоставлены им под письменный протокол, переданы уже на судебное рассмотрение».
Получается, рассуждает бежавший с Украины бывший депутат Рады Владимир Олейник, живой Вороненков дал Украине все, что мог.
Владимир Олейник: «Это не будет абсолютно раскрытое преступление, за три года ни одного резонансного преступления не раскрыли. Расстрел людей на Майдане — не раскрыт, потому что сами расстреливали. Сожгли в Одессе людей 2 мая — не раскрыто, потому что сами сожгли».
Коммунист Валерий Рашкин убежден, что Вороненков не знал никаких тайн. А вот заказчик его убийства, действительно, может быть из России. Только политика здесь ни при чем.
Валерий Рашкин: «На практике 99% убийств, разборок и всего остального идет из-за материальной части, из-за денег. Просто тупо из-за денег».
Вороненков ранее якобы участвовал в рейдерском захвате торгового здания. «Отжать» площадь попытались у бизнесмена Отари Кабахидзе. Суммы экс-депутат от этой аферы получал, по словам Кабахидзе, колоссальные. После произошедшего Вороненков остался с деньгами, а его товарищи отправились за решетку.
Подробности — в видеоматериале.
У умершего в больнице киллера нашли документы на имя Павла Паршова — гражданина Украины 1988 года рождения. Он служил в украинском добровольческом батальоне «Донбасс». И странно: такой человек вдруг стал «агентом российских спецслужб».
К тому же противоречия можно заметить в заявлениях украинских силовиков. Так, старший следователь управления МВД Украины Руслан Сушко заявил, что своими показаниями Вороненков мог изменить политическую ситуацию в России, поскольку обладал ценной информацией. Однако пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Лариса Сарган утверждает, что «показания Дениса Вороненкова, которые были предоставлены им под письменный протокол, переданы уже на судебное рассмотрение».
Получается, рассуждает бежавший с Украины бывший депутат Рады Владимир Олейник, живой Вороненков дал Украине все, что мог.
Владимир Олейник: «Это не будет абсолютно раскрытое преступление, за три года ни одного резонансного преступления не раскрыли. Расстрел людей на Майдане — не раскрыт, потому что сами расстреливали. Сожгли в Одессе людей 2 мая — не раскрыто, потому что сами сожгли».
Коммунист Валерий Рашкин убежден, что Вороненков не знал никаких тайн. А вот заказчик его убийства, действительно, может быть из России. Только политика здесь ни при чем.
Валерий Рашкин: «На практике 99% убийств, разборок и всего остального идет из-за материальной части, из-за денег. Просто тупо из-за денег».
Вороненков ранее якобы участвовал в рейдерском захвате торгового здания. «Отжать» площадь попытались у бизнесмена Отари Кабахидзе. Суммы экс-депутат от этой аферы получал, по словам Кабахидзе, колоссальные. После произошедшего Вороненков остался с деньгами, а его товарищи отправились за решетку.
Подробности — в видеоматериале.
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