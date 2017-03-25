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  • 25.03, 21:43
    Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство экс-депутата Вороненкова. депутаты, Киев, расследование, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство экс-депутата Вороненкова

    2 комментария
    Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова

    Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство экс-депутата Вороненкова

    Эксперты рассказали, кому было выгодно убийство <nobr>экс-депутата</nobr> Вороненкова

      В минувший четверг в центре Киева убили экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Не успели украинские силовики начать расследование, как официальные лица усмотрели в совершении преступления «российский след». Эксперты и бывшие коллеги Вороненкова в связи с этим попытались ответить на вопрос, кому же в действительности было выгодно убийство политика с неоднозначной репутацией.

      Едва на место преступления приехали криминалисты (они еще даже не успели собрать гильзы), президент Пётр Порошенко уже выступил с сенсационным заявлением: это, по его мнению, не что иное, как «акт государственного терроризма со стороны России». С украинских телеэкранов гражданам страны рассказывают точно такую же версию.

      У умершего в больнице киллера нашли документы на имя Павла Паршова — гражданина Украины 1988 года рождения. Он служил в украинском добровольческом батальоне «Донбасс». И странно: такой человек вдруг стал «агентом российских спецслужб».

      К тому же противоречия можно заметить в заявлениях украинских силовиков. Так, старший следователь управления МВД Украины Руслан Сушко заявил, что своими показаниями Вороненков мог изменить политическую ситуацию в России, поскольку обладал ценной информацией. Однако пресс-секретарь украинской генпрокуратуры Лариса Сарган утверждает, что «показания Дениса Вороненкова, которые были предоставлены им под письменный протокол, переданы уже на судебное рассмотрение».

      Получается, рассуждает бежавший с Украины бывший депутат Рады Владимир Олейник, живой Вороненков дал Украине все, что мог.

      Владимир Олейник: «Это не будет абсолютно раскрытое преступление, за три года ни одного резонансного преступления не раскрыли. Расстрел людей на Майдане — не раскрыт, потому что сами расстреливали. Сожгли в Одессе людей 2 мая — не раскрыто, потому что сами сожгли».

      Коммунист Валерий Рашкин убежден, что Вороненков не знал никаких тайн. А вот заказчик его убийства, действительно, может быть из России. Только политика здесь ни при чем.

      Валерий Рашкин: «На практике 99% убийств, разборок и всего остального идет из-за материальной части, из-за денег. Просто тупо из-за денег».

      Вороненков ранее якобы участвовал в рейдерском захвате торгового здания. «Отжать» площадь попытались у бизнесмена Отари Кабахидзе. Суммы экс-депутат от этой аферы получал, по словам Кабахидзе, колоссальные. После произошедшего Вороненков остался с деньгами, а его товарищи отправились за решетку.

      Подробности — в видеоматериале.

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