Без суда и следствия: Киев молниеносно обвинил Россию в убийстве Вороненкова

После убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова обсуждают не столько детали совершенного преступления сколько реакцию украинских властей.
Едва на место приехали криминалисты (они еще даже не успели собрать гильзы), президент Пётр Порошенко уже выступил с сенсационным заявлением: это, по его мнению, ничто иное как «акт государственного терроризма со стороны России». После таких слов с трудом верится в объективность расследования.
Украинские полицейские только начали опрашивать свидетелей, изучать улики, найденные на месте убийства Дениса Вороненкова, и вроде даже хотели сделать официальное заявление, но их опередили. Некоторые так называемые разоблачители справились и без заключения следствия. И якобы сразу же установили заказчиков расстрела беглого депутата.
Впереди планеты всей оказался не последний человек в государстве — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В своем заявлении в социальных сетях безо всяких оснований и доказательств он почему-то винит Россию.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля».
Кстати, заголовками с обвинениями в адрес России просто пестрят украинские издания. Свое слово на просторах Интернета вставил и советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк. Правда не соригинальничал, а, скорее, спел в унисон с предыдущим оратором.
Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины: «В настоящее время задержан киллер. Он является важным свидетелем. Его показания могут привести к организаторам этого преступления. Хотя они известны — российская разведка».
Правда, Шкиряк, видимо, не знал, когда писал этот пост: киллер скончался в больнице.
Выстрелы прозвучали в центре Киева. В тот момент Вороненков выходил из отеля вместе с охранником. Секьюрити ранил убийцу, но клиента — беглого депутата — не уберег. Вороненков погиб на месте. Поразительно и то, что очевидцы, на чьих глазах все и произошло, вместо того, чтобы оказать первую помощь раненым, принялись снимать видео на телефоны и просто наблюдали за тем, как раненый охранник лежит на асфальте. Один неравнодушный зритель все-таки нашелся.
Очевидец: «Вот раненый, ему помощь надо быстро. Скорую быстрей давайте. Что вы смотрите на него?!»
А дальше происходит и вовсе удивительное. Полицейские должны были оказать первую помощь, однако, включив сирену, покинули место происшествия. Тем временем люди обращают внимание на раненого киллера.
Очевидец: «Так этот еще тоже живой! Этот еще тоже живой!»
Спустя несколько часов, у входа в отель вместе со следователями появилась жена убитого Вороненкова. Мария Максакова, она по некоторым данным в положении, упала в обморок во время опознания. Подробнее — в материале НТВ.
Украинские полицейские только начали опрашивать свидетелей, изучать улики, найденные на месте убийства Дениса Вороненкова, и вроде даже хотели сделать официальное заявление, но их опередили. Некоторые так называемые разоблачители справились и без заключения следствия. И якобы сразу же установили заказчиков расстрела беглого депутата.
Впереди планеты всей оказался не последний человек в государстве — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В своем заявлении в социальных сетях безо всяких оснований и доказательств он почему-то винит Россию.
Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины: «Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля».
Кстати, заголовками с обвинениями в адрес России просто пестрят украинские издания. Свое слово на просторах Интернета вставил и советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк. Правда не соригинальничал, а, скорее, спел в унисон с предыдущим оратором.
Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины: «В настоящее время задержан киллер. Он является важным свидетелем. Его показания могут привести к организаторам этого преступления. Хотя они известны — российская разведка».
Правда, Шкиряк, видимо, не знал, когда писал этот пост: киллер скончался в больнице.
Выстрелы прозвучали в центре Киева. В тот момент Вороненков выходил из отеля вместе с охранником. Секьюрити ранил убийцу, но клиента — беглого депутата — не уберег. Вороненков погиб на месте. Поразительно и то, что очевидцы, на чьих глазах все и произошло, вместо того, чтобы оказать первую помощь раненым, принялись снимать видео на телефоны и просто наблюдали за тем, как раненый охранник лежит на асфальте. Один неравнодушный зритель все-таки нашелся.
Очевидец: «Вот раненый, ему помощь надо быстро. Скорую быстрей давайте. Что вы смотрите на него?!»
А дальше происходит и вовсе удивительное. Полицейские должны были оказать первую помощь, однако, включив сирену, покинули место происшествия. Тем временем люди обращают внимание на раненого киллера.
Очевидец: «Так этот еще тоже живой! Этот еще тоже живой!»
Спустя несколько часов, у входа в отель вместе со следователями появилась жена убитого Вороненкова. Мария Максакова, она по некоторым данным в положении, упала в обморок во время опознания. Подробнее — в материале НТВ.
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