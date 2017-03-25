Звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса выступили в поддержку Юлии Самойловой

В среду СБУ запретила въезд на территорию страны российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, потому что в 2015 году она спела на концерте в Крыму, не спросив на то высочайшего дозволения официального Киева, который
по-прежнему считает полуостров своей вотчиной.
Репортер «Центрального телевидения» Алла Давыдова выясняла, кто виноват, что конкурс, созданный для того, чтобы объединять страны и народы, стал причиной громкого международного скандала. И что в этой ситуации делать России?
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации: «Я понимаю, если она была бы в каком-то международном розыске за совершение каких-то террористических актов, за совершение какого-то преступления. Это сделано для того, чтобы показать, что Украина ведет непримиримую войну с Россией как со страной-агрессором, и даже такая хрупкая девушка с ограниченными возможностями представляет для них такую угрозу».
Ян Феддерсен, немецкий эксперт «Евровидения» до последнего верил, что Украина найдет куда более элегантное политическое решение.
Ян Феддерсен: «Подобного случая в истории „Евровидения“ еще не было. Такого не происходило еще с 1956 года, чтобы какая-либо страна отказала во въезде участнику».
Европейский вещательный союз, который еще никогда не получал такую увесистую политическую оплеуху, не смог отмолчаться.
Йон Олон Санд, супервайзер «Евровидения»: «Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс. Однако мы очень разочарованы таким решением».
А вот на Украине готовы объяснить такое решение благими целями. Напомним, что официальный слоган «Евровидения-2017» — «Празднование разнообразия».
Андрей Француз, продюсер конкурса «Евровидения» на Украине: «Потому что, если сегодня у нас допустим, участвует Самойлова, завтра человек еще с какой-то инвалидностью, где гарантия, что в 2020 году это не будет конкурс инвалидов?»
Но тогда можно с уверенностью сказать, что это уже случилось. Ведь на сцену «Евровидения» не раз выходили люди с ограниченными возможностями. На конкурсе выступали польская певица Моника Кушинская в инвалидной коляске и финская панк-группа.
Юлия Самойлова: «У меня нет травм голосовых, связочных, по сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу, я симпатичная».
Наташа Королёва, заслуженная артистка России: «Во всем мире, в Европе, в Америке этим людям даются самые большие шансы для того, чтобы могли реализовать свои таланты, и это правильно».
Киевлянка Наташа Королёва и сама оказалась в опале на родине.
Наташа Королёва: «Я очень понимаю состояние Юли сейчас, потому что я сейчас сама персона, закрытая для Украины на пять лет. Я не была в Крыму, а оказывается, что я все-таки в нем была. А самое главное, что я „шпион Кремля“ и очень много что мне инкриминируют».
Для певицы сделали исключение лишь однажды: пустили на похороны бабушки. И это до последнего давало надежду, что Юле разрешат въехать для участия в конкурсе. В это до сих пор верит и российский сенатор.
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации: «Я тоже под санкциями, но когда проходят межпарламентские встречи по линии ОБСЕ, по другим мы спокойно посещаем эти страны. Потому что у нас конкретная задача — участвовать в конкретном мероприятии».
Поддерживают Самойлову и ее иностранные коллеги. Так, бывший участник «Евровидения» из Франции записал видеообращение.
Мурад Бурауи, звезда французской эстрады, участник конкурса «Евровидение»: «Дорогая Юлия, я надеюсь, что все вернется на круги своя. Я надеюсь, что разум возобладает в решении этих проблем. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено».
Перевести с украинского на французский такой запрет у него не получилось. Ведь «Евровидение» задумывалось как символ примирения.
Мурад Бурауи: «Вы знаете, я думаю, что в Европе люди сегодня понимают, что Россия и Украина — это не одно и то же. Но они не понимают, почему певица не может поехать представлять свою страну на конкурсе. Это же не политика, это искусство».
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Всем людям, кто выйдет на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну фразу: „Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся“».
Филипп Киркоров за крайние меры. Кобзон, Газманов, Пригожин — тоже, и такая позиция у многих в российском шоу-бизнесе.
Филипп Киркоров: «Я убежден, что Россия должна отказаться от участия в конкурсе. До тех пор, пока все ответственные за это решение лица не заявят о собственной профессиональной непригодности и не подадут в отставку».
Бойкот Россией «Евровидения» и отмена телетрансляции грозит европейскому вещательному союзу потерей 50 миллионов телевизоров — столько приемников по статистике включается во время финала конкурса. А потеря такой аудитории означает огромную дыру в рекламном бюджете.
Европейский вещательный союз даже готов разрешить дистанционное выступление российской конкурсантке.
Йон Олон Санд: «Мы продолжим диалог с украинскими властями с полной уверенностью, что все участники смогут выступить на конкурсе в Киеве в мае».
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации: «Я понимаю, если она была бы в каком-то международном розыске за совершение каких-то террористических актов, за совершение какого-то преступления. Это сделано для того, чтобы показать, что Украина ведет непримиримую войну с Россией как со страной-агрессором, и даже такая хрупкая девушка с ограниченными возможностями представляет для них такую угрозу».
Ян Феддерсен, немецкий эксперт «Евровидения» до последнего верил, что Украина найдет куда более элегантное политическое решение.
Ян Феддерсен: «Подобного случая в истории „Евровидения“ еще не было. Такого не происходило еще с 1956 года, чтобы какая-либо страна отказала во въезде участнику».
Европейский вещательный союз, который еще никогда не получал такую увесистую политическую оплеуху, не смог отмолчаться.
Йон Олон Санд, супервайзер «Евровидения»: «Мы должны уважать законы страны, принимающей конкурс. Однако мы очень разочарованы таким решением».
А вот на Украине готовы объяснить такое решение благими целями. Напомним, что официальный слоган «Евровидения-2017» — «Празднование разнообразия».
Андрей Француз, продюсер конкурса «Евровидения» на Украине: «Потому что, если сегодня у нас допустим, участвует Самойлова, завтра человек еще с какой-то инвалидностью, где гарантия, что в 2020 году это не будет конкурс инвалидов?»
Но тогда можно с уверенностью сказать, что это уже случилось. Ведь на сцену «Евровидения» не раз выходили люди с ограниченными возможностями. На конкурсе выступали польская певица Моника Кушинская в инвалидной коляске и финская панк-группа.
Юлия Самойлова: «У меня нет травм голосовых, связочных, по сути, я просто не хожу. Я не жалко выгляжу, я симпатичная».
Наташа Королёва, заслуженная артистка России: «Во всем мире, в Европе, в Америке этим людям даются самые большие шансы для того, чтобы могли реализовать свои таланты, и это правильно».
Киевлянка Наташа Королёва и сама оказалась в опале на родине.
Наташа Королёва: «Я очень понимаю состояние Юли сейчас, потому что я сейчас сама персона, закрытая для Украины на пять лет. Я не была в Крыму, а оказывается, что я все-таки в нем была. А самое главное, что я „шпион Кремля“ и очень много что мне инкриминируют».
Для певицы сделали исключение лишь однажды: пустили на похороны бабушки. И это до последнего давало надежду, что Юле разрешат въехать для участия в конкурсе. В это до сих пор верит и российский сенатор.
Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации: «Я тоже под санкциями, но когда проходят межпарламентские встречи по линии ОБСЕ, по другим мы спокойно посещаем эти страны. Потому что у нас конкретная задача — участвовать в конкретном мероприятии».
Поддерживают Самойлову и ее иностранные коллеги. Так, бывший участник «Евровидения» из Франции записал видеообращение.
Мурад Бурауи, звезда французской эстрады, участник конкурса «Евровидение»: «Дорогая Юлия, я надеюсь, что все вернется на круги своя. Я надеюсь, что разум возобладает в решении этих проблем. Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено».
Перевести с украинского на французский такой запрет у него не получилось. Ведь «Евровидение» задумывалось как символ примирения.
Мурад Бурауи: «Вы знаете, я думаю, что в Европе люди сегодня понимают, что Россия и Украина — это не одно и то же. Но они не понимают, почему певица не может поехать представлять свою страну на конкурсе. Это же не политика, это искусство».
Филипп Киркоров, народный артист РФ: «Всем людям, кто выйдет на сцену в Киеве, скажите перед выступлением одну фразу: „Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся“».
Филипп Киркоров за крайние меры. Кобзон, Газманов, Пригожин — тоже, и такая позиция у многих в российском шоу-бизнесе.
Филипп Киркоров: «Я убежден, что Россия должна отказаться от участия в конкурсе. До тех пор, пока все ответственные за это решение лица не заявят о собственной профессиональной непригодности и не подадут в отставку».
Бойкот Россией «Евровидения» и отмена телетрансляции грозит европейскому вещательному союзу потерей 50 миллионов телевизоров — столько приемников по статистике включается во время финала конкурса. А потеря такой аудитории означает огромную дыру в рекламном бюджете.
Европейский вещательный союз даже готов разрешить дистанционное выступление российской конкурсантке.
Йон Олон Санд: «Мы продолжим диалог с украинскими властями с полной уверенностью, что все участники смогут выступить на конкурсе в Киеве в мае».
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