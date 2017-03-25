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  • 25.03, 17:10
    Убитый экс-депутат Вороненков похоронен в Киеве. Госдума, Киев, похороны, убийства и покушения, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Убитый экс-депутат Вороненков похоронен в Киеве

    3 комментария
    Убитый <nobr>экс-депутат</nobr> Вороненков похоронен в Киеве

    Убитый экс-депутат Вороненков похоронен в Киеве

    Убитый <nobr>экс-депутат</nobr> Вороненков похоронен в Киеве
    • Фото: apostrophe.ua

      • Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного на днях в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице.

      Как сообщает РИА Новости, похороны прошли скромно, на них присутствовали около трех десятков человек, в том числе вдова Вороненкова Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв и депутат Верховной рады Украины, советник главы МВД страны Антон Геращенко.

      Зверинецкое кладбище находится в центре Киева и считается элитным. На нем, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.

      Денис Вороненков был застрелен в четверг в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Нападавший, раненный охранником политика, скончался в больнице через несколько часов после стрельбы. Нападавшим, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, служивший в нацгвардии Украины.

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