Убитый экс-депутат Вороненков похоронен в Киеве

Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, застреленного на днях в центре Киева, похоронили на Зверинецком кладбище в украинской столице.
Как сообщает РИА Новости, похороны прошли скромно, на них присутствовали около трех десятков человек, в том числе вдова Вороненкова Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв и депутат Верховной рады Украины, советник главы МВД страны Антон Геращенко.
Зверинецкое кладбище находится в центре Киева и считается элитным. На нем, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.
был застрелен в четверг в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Нападавший, раненный охранником политика, скончался в больнице через несколько часов после стрельбы. Нападавшим, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, служивший в нацгвардии Украины.
Зверинецкое кладбище находится в центре Киева и считается элитным. На нем, в частности, похоронены родственники экс-президента Украины Виктора Ющенко и нынешнего президента страны Петра Порошенко.
был застрелен в четверг в центре Киева у выхода из отеля Premier Palace. Нападавший, раненный охранником политика, скончался в больнице через несколько часов после стрельбы. Нападавшим, по данным украинских силовиков, оказался 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, служивший в нацгвардии Украины.
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