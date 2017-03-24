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  • 24.03, 21:26

    Власти Москвы назвали первые серии пятиэтажек под снос

    2 комментария
    • Фото: Почуев Михаил / ТАСС
    Власти Москвы назвали первые серии пятиэтажек под снос

    Власти Москвы назвали первые серии пятиэтажек под снос

    Власти Москвы назвали первые серии пятиэтажек под снос
  • Фото: Почуев Михаил / ТАСС

    • В первую очередь в Москве будут снесены ветхие пятиэтажки серий I-510 и I-515. Об этом заявил замглавы комиссии Мосгордумы по градостроительству Олег Сорока.

    Олег Сорока: «Это панельные пятиэтажки (I-510 и I-515), построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам».

    По словам Сороки, в подобных домах отсутствуют лифты и мусоропроводы, в них невозможно произвести монтаж домовых счетчиков холодной и горячей воды. Кроме этого, в таких зданиях часто протекают крыши, коммуникации замурованы в стены, а стояки для санузлов в смежных квартирах общие, сообщает РБК.

    Ранее стало известно, что власти Москвы предоставят список сносимых хрущёвок до конца года. При этом ожидается, что снос всех пятиэтажных домов в городе займет десятилетия.

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