Власти Москвы предоставят список сносимых хрущёвок до конца года

Адресный перечень хрущёвок, которые попадут под снос по новой программе реновации пятиэтажек, составят уже в 2017 году.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин презентовал программу реновации столичного жилья на Международной выставке недвижимости MIPIM во Франции, обозначив сроки первого этапа плана.
По словам Левкина, в 2017 году москвичи смогут ознакомиться с адресным списком домов, которые пойдут под снос, а также обсудить с властями реализацию программы.
Сергей Лёвкин, глава департамента градостроительной политики Москвы: «Планируется сформировать мнение жителей — конкретного дома, конкретной пятиэтажки, чтобы начало реализации программы было успешным, а не конфликтным, как порой бывает».
В мэрии Москвы считают, что масштабный снос малоэтажной застройки конца прошлого столетия повысит плотность населения в срединной части современной Москвы.
Сергей Лёвкин: «Основная масса жилья сейчас сосредоточена на периферии города, а деловой центр — в центральной и серединной части города. Транспортные проблемы Москвы связаны, в том числе, с маятниковой миграцией — утром на работу, вечером — домой, поэтому сейчас имеется возможность реализацией этой программы создать баланс, нарастить плотность населения в серединной части».
По словам Лёвкина, при реализации программы в градостроительное развитие будут заложены такие принципы, как «ценность человеческого капитала», экологичность новых жилых массивов, сокращение времени от дома до работы, услугам, развлечениям, а также «создание нового облика города», сообщает ТАСС.
законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселение москвичей в новые жилые дома.
По словам Левкина, в 2017 году москвичи смогут ознакомиться с адресным списком домов, которые пойдут под снос, а также обсудить с властями реализацию программы.
Сергей Лёвкин, глава департамента градостроительной политики Москвы: «Планируется сформировать мнение жителей — конкретного дома, конкретной пятиэтажки, чтобы начало реализации программы было успешным, а не конфликтным, как порой бывает».
В мэрии Москвы считают, что масштабный снос малоэтажной застройки конца прошлого столетия повысит плотность населения в срединной части современной Москвы.
Сергей Лёвкин: «Основная масса жилья сейчас сосредоточена на периферии города, а деловой центр — в центральной и серединной части города. Транспортные проблемы Москвы связаны, в том числе, с маятниковой миграцией — утром на работу, вечером — домой, поэтому сейчас имеется возможность реализацией этой программы создать баланс, нарастить плотность населения в серединной части».
По словам Лёвкина, при реализации программы в градостроительное развитие будут заложены такие принципы, как «ценность человеческого капитала», экологичность новых жилых массивов, сокращение времени от дома до работы, услугам, развлечениям, а также «создание нового облика города», сообщает ТАСС.
законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселение москвичей в новые жилые дома.
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