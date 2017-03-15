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  • 15.03, 17:33

Власти Москвы предоставят список сносимых хрущёвок до конца года

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Власти Москвы предоставят список сносимых хрущёвок до конца года

Власти Москвы предоставят список сносимых хрущёвок до конца года

Адресный перечень хрущёвок, которые попадут под снос по новой программе реновации пятиэтажек, составят уже в 2017 году.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин презентовал программу реновации столичного жилья на Международной выставке недвижимости MIPIM во Франции, обозначив сроки первого этапа плана.

По словам Левкина, в 2017 году москвичи смогут ознакомиться с адресным списком домов, которые пойдут под снос, а также обсудить с властями реализацию программы.

Сергей Лёвкин, глава департамента градостроительной политики Москвы: «Планируется сформировать мнение жителей — конкретного дома, конкретной пятиэтажки, чтобы начало реализации программы было успешным, а не конфликтным, как порой бывает».

В мэрии Москвы считают, что масштабный снос малоэтажной застройки конца прошлого столетия повысит плотность населения в срединной части современной Москвы.

Сергей Лёвкин: «Основная масса жилья сейчас сосредоточена на периферии города, а деловой центр — в центральной и серединной части города. Транспортные проблемы Москвы связаны, в том числе, с маятниковой миграцией — утром на работу, вечером — домой, поэтому сейчас имеется возможность реализацией этой программы создать баланс, нарастить плотность населения в серединной части».

По словам Лёвкина, при реализации программы в градостроительное развитие будут заложены такие принципы, как «ценность человеческого капитала», экологичность новых жилых массивов, сокращение времени от дома до работы, услугам, развлечениям, а также «создание нового облика города», сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ поддержал планы московских властей провести новую программу реновации. В нее попадет до 25 млн квадратных метров жилья, снос которого коснется порядка 1,6 млн человек. На днях в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселение москвичей в новые жилые дома.

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