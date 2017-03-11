Законопроект о расселении московских хрущёвок внесен в Госдуму

В Государственную думу внесен законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселения москвичей в новые жилые дома.
Масштабный законопроект о сносе пятиэтажек и переселении москвичей в новое жилье внесен в Госдуму. Проект документа, предусматривающий внесение поправок в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные законодательные акты, разработан группой депутатов и размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.
В законопроекте отмечается, что при переселении будет предоставлено равнозначное жилое помещение.
Из текста законопроекта: «Под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении».
Для владельцев нежилых помещений, расположенных в подлежащих сносу домах, закон также предусматривает возможность получения аналогичного помещения.
В законопроекте также говорится, что сносу и расселению подлежат не только многоквартирные дома «первого периода индустриального домостроения», то есть, так называемые хрущёвки, но и аналогичные здания по соседству. В документе подчеркивается, что правительство Москвы установит специальный порядок для выявления и учета мнения населения по вопросам реализации этой программы.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях, что очередникам квартиры будут предоставлять по социальным нормам, а остальным владельцам жилье будет предоставлено «метр в метр», но при этом нежилая площадь в новых квартирах будет больше за счет современных санузлов, коридоров и кухонь нормального размера.
планирующемся сносе всех пятиэтажек в столице, вместо которых будут построены новые современные дома.
В законопроекте отмечается, что при переселении будет предоставлено равнозначное жилое помещение.
Из текста законопроекта: «Под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении».
Для владельцев нежилых помещений, расположенных в подлежащих сносу домах, закон также предусматривает возможность получения аналогичного помещения.
В законопроекте также говорится, что сносу и расселению подлежат не только многоквартирные дома «первого периода индустриального домостроения», то есть, так называемые хрущёвки, но и аналогичные здания по соседству. В документе подчеркивается, что правительство Москвы установит специальный порядок для выявления и учета мнения населения по вопросам реализации этой программы.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях, что очередникам квартиры будут предоставлять по социальным нормам, а остальным владельцам жилье будет предоставлено «метр в метр», но при этом нежилая площадь в новых квартирах будет больше за счет современных санузлов, коридоров и кухонь нормального размера.
планирующемся сносе всех пятиэтажек в столице, вместо которых будут построены новые современные дома.
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