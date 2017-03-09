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  • 09.03, 15:57

Собянин рассказал о новых квартирах для жителей снесенных хрущёвок

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Собянин рассказал о новых квартирах для жителей снесенных хрущёвок

Собянин рассказал о новых квартирах для жителей снесенных хрущёвок

Сергей Собянин рассказал, как будет реализовываться программа по сносу пятиэтажек в столице.

Столичный градоначальник ответил на часто задаваемые вопросы москвичей на своей страницы в соцсети «ВКонтакте». Мэр города разъяснил, что вместо снесенных пятиэтажек будут построены дома «из современных материалов по современным проектам, из монолитных конструкций или панелей, которые простоят как минимум лет сто». По словам Собянина, строительство домов из старых панельных серий в городе запретили.

При этом градоначальник подчеркнул, что переселяться из старых домов жильцы будут в квартиры с такой же площадью и количеством комнат, причем кухни и сунузлы в квартирах будут сделаны по новым стандартам.

Сергей Собянин: «Жилая площадь — метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме — добротная современная квартира».

Что касается очередников, то, по словам мэра, в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.

Кроме того, жители домов, включенных в программу реновации, больше не будут платить за капремонт, а ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов. «Хотя этих денег не хватит даже на сотую часть необходимых затрат», добавил глава города.

Ранее, 21 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с президентом России Владимиром Путином, главной темой которой был снос так называемых хрущёвок в Москве. Позже Сергей Собянин сообщил о запланированном сносе всех пятиэтажек в столице и строительстве на их месте новых современных домов.




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