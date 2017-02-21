Конец эпохи: куда переедут жители московских хрущёвок

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Главной темой стал по-прежнему крайне актуальный для столицы квартирный вопрос.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снос так называемых хрущёвок закончится в ближайшие два года. А также затронул еще одну тему — судьбу пятиэтажек других серий, которые изначально планировали не сносить, а всего лишь отремонтировать.



Президент РФ Владимир Путин отметил, что ожидания москвичей связаны со сносом и остальных хрущёвок и строительством на их месте новых. По мнению президента, это было бы самым правильным решением.



Хрущёвки по праву считаются одним из символов советской эпохи. Для своего времени они стали настоящим прорывом. Ведь для абсолютного большинства это была единственная возможность бесплатно получить пусть небольшую, но свою, отдельную квартиру.



Корреспондент НТВ Сергей Холошевский узнал, сколько еще хрущёвок в Москве и в какие квартиры переезжают их жильцы. Подробнее — в видеоматериале НТВ.