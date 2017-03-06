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  • 06.03, 13:38

Мосгордума: снос пятиэтажек в Москве займет десятилетия

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Мосгордума: снос пятиэтажек в Москве займет десятилетия

Мосгордума: снос пятиэтажек в Москве займет десятилетия

Снос пятиэтажных домов второй волны займет не менее 20 лет. Об этом заявил депутат Мосгордумы Владимир Платонов.

Владимир Платонов: «Это процесс не скорый, он займет не менее 20 лет. Здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е».

По словам Платонова, в скором времени планируется внести изменения в законодательство, что станет очередным шагом в решении проблемы переселения жителей пятиэтажек в ходе второй волны сноса, передает «Интерфакс».

Владимир Платонов: «Решение уже принято. Какие будут изменения, станет известно в ближайшее время. Мосгордума готова работать над этим вопросом».

Ранее сообщалось, что из столичного бюджета на расселение жильцов из хрущевок будет выделено 300 миллиардов рублей. По предварительным оценкам, в проект по сносу могут попасть около 8 тысяч старых домов.

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