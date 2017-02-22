Собянин: новая программа сноса пятиэтажек в Москве затронет 8 тысяч домов

Новая программа по ликвидации пятиэтажек в Москве предполагает снос еще около восьми тысяч домов, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства.
Сергей Собянин: «Предстоит в эту программу включить еще около восьми тысяч. Программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая. Для ее реализации потребуется огромная концентрация финансовых и материальных ресурсов».
Он напомнил, что в Москве в предыдущие годы было снесено около 1700 хрущевок, передает «Интерфакс». Собянин отметил, что для реализации программы потребуется внести специальные поправки в федеральное законодательство.
Собянин будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы расселения московских пятиэтажек, которая была одобрена президентом России Владимиром Путиным.
Сергей Собянин: «В целях координации мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации этой программы».
Напомним, накануне столичный градоначальник попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему со сносом хрущевок, которые не признаны аварийным жильем.
Он напомнил, что эти пятиэтажки были возведены на срок «до строительства коммунизма», который, по мнению тогдашних властей СССР, должен был наступить через 25–50 лет.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снос ветхих и аварийных пятиэтажек в Москве не требует личного контроля со стороны президента РФ, передает РИА Новости.
Дмитрий Песков: «Там не требуется личный контроль. В данном случае президент полностью сошелся в мнении едином с московским градоначальником в том плане, что после завершения действующей программы в 2018 году по сносу пятиэтажек необходимо ее продолжение и, фактически, запуск новой программы, потому что по-прежнему остается огромное количество такого жилья, срок годности которого давно истек».
Он напомнил, что в Москве в предыдущие годы было снесено около 1700 хрущевок, передает «Интерфакс». Собянин отметил, что для реализации программы потребуется внести специальные поправки в федеральное законодательство.
Собянин будет лично координировать работу всех городских структур по реализации программы расселения московских пятиэтажек, которая была одобрена президентом России Владимиром Путиным.
Сергей Собянин: «В целях координации мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации этой программы».
Напомним, накануне столичный градоначальник попросил президента РФ Владимира Путина посодействовать в вопросе внесения изменений в законодательство, чтобы урегулировать проблему со сносом хрущевок, которые не признаны аварийным жильем.
Он напомнил, что эти пятиэтажки были возведены на срок «до строительства коммунизма», который, по мнению тогдашних властей СССР, должен был наступить через 25–50 лет.
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снос ветхих и аварийных пятиэтажек в Москве не требует личного контроля со стороны президента РФ, передает РИА Новости.
Дмитрий Песков: «Там не требуется личный контроль. В данном случае президент полностью сошелся в мнении едином с московским градоначальником в том плане, что после завершения действующей программы в 2018 году по сносу пятиэтажек необходимо ее продолжение и, фактически, запуск новой программы, потому что по-прежнему остается огромное количество такого жилья, срок годности которого давно истек».
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