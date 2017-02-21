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  • 21.02, 23:53

Собянин: дома на месте снесенных хрущёвок прослужат 100 лет

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Собянин: дома на месте снесенных хрущёвок прослужат 100 лет

Собянин: дома на месте снесенных хрущёвок прослужат 100 лет

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Главной темой стал по-прежнему крайне актуальный для столицы квартирный вопрос.

Жилые здания, построенные на месте ветхих пятиэтажек, прослужат не менее 100 лет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня на своей официальной странице в Twitter.




Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой программы сноса всех ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы. Российский президент поддержал идею московских властей.




Эксперты рынка недвижимости предположили, что второй этап сноса московских пятиэтажек может обойтись бюджету более чем в 4 триллиона рублей и затянуться на 20 лет, при этом для эффективной реализации программы жилья придется построить почти втрое больше снесенного, сообщает РИА Новости.

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