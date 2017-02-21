Собянин: дома на месте снесенных хрущёвок прослужат 100 лет

Дома, построенные на месте 5-этажек, прослужат не 50, а 100 лет. Обеспечим новым жильем 1,6 млн москвичей и улучшим внешний вид Москвы

Получил одобрение Президента на разработку новой Программы расселения 5-этажек, о которой вы просили. Она будет беспрецедентной по масштабам