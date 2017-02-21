Президент поддержал снос всех хрущёвок в Москве

Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным назвал целесообразным снос всех пятиэтажных хрущёвок в столице вместо их капитального ремонта.

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Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить».



Об этом глава государства заявил после доклада столичного градоначальника, который рассказал, что в Москве сохраняется большое количество, «мягко говоря, некомфортного, по большому счету ветхого жилья». Мэр отметил, что сейчас в хрущёвках живут 1 миллион 600 тысяч москвичей, с них берут плату за капремонт, но проводить работы в ветхих домах трудно.



Сергей Собянин, мэр Москвы: «Хочу показать, в каком виде они находятся: балконы, которые провисают, и кроме как их срезать, больше их никак не отремонтируешь. Центральное отопление вмонтировано прямо в стены домов, и чтобы их отремонтировать, надо выломать все стены либо разместить отопление внутри жилых помещений, что уменьшит и так небольшое пространство. Канализация вмонтирована в стены между квартирами. Чтобы ее отремонтировать, надо снести перегородки между квартирами или вынести стояк. Но выносить некуда, потому что это уже купленное пространство».



Мэр напомнил, что эти пятиэтажки были возведены на срок «до строительства коммунизма», который, по мнению тогдашних властей СССР, должен был наступить через 25–50 лет.



Собянин согласился со словами президента о том, что полный снос хрущёвок потребует больших финансовых и организационных затрат, но подчеркнул: «Мы знаем, с чем сталкиваемся».

