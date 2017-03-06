СМИ узнали сумму, выделенную на расселение хрущевок в Москве

Первый этап расселения жильцов из хрущевок в Москве будет оплачиваться из столичного бюджета без участия частных инвесторов. На это планируется выделить 300 миллиардов рублей.
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на столичных и федеральных чиновников. Как сообщил на встрече с президентом мэр Москвы Сергей Собянин, планируется снос 25 млн квадратных метров устаревшего жилья. В новые и современные дома предстоит переселить 1,6 млн человек.
Притом жителей намерены переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения. Оператором этой программы станет Управление гражданского строительства. В его задачи войдут функции девелопера, а также заказ проектов и наем подрядчиков.
Москва выделит на эту программу 300 млрд рублей из бюджета, по 100 млрд рублей ежегодно. Точных данных о том, какие дома пойдут под снос, пока нет. Но, по предварительным оценкам, в этот проект могут попасть около 8 тысяч старых домов. Принцип расселения и сноса будет квартальным, поэтому в программу могут попасть и панельные девятиэтажные дома. Всего в Москве насчитывают 560 кварталов со старыми пятиэтажками.
По словам источника издания, с учетом очередников для переселения граждан потребуется не менее 30 млн квадратных метров жилья. Между тем, по данным одного из крупных девелоперов, городу придется строить дополнительную инфраструктуру. Инвестиции могут достичь 80 тысяч рублей на один квадратный метр нового жилья. А затраты на строительство могут составить 2,4 триллиона рублей.
Притом жителей намерены переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения. Оператором этой программы станет Управление гражданского строительства. В его задачи войдут функции девелопера, а также заказ проектов и наем подрядчиков.
Москва выделит на эту программу 300 млрд рублей из бюджета, по 100 млрд рублей ежегодно. Точных данных о том, какие дома пойдут под снос, пока нет. Но, по предварительным оценкам, в этот проект могут попасть около 8 тысяч старых домов. Принцип расселения и сноса будет квартальным, поэтому в программу могут попасть и панельные девятиэтажные дома. Всего в Москве насчитывают 560 кварталов со старыми пятиэтажками.
По словам источника издания, с учетом очередников для переселения граждан потребуется не менее 30 млн квадратных метров жилья. Между тем, по данным одного из крупных девелоперов, городу придется строить дополнительную инфраструктуру. Инвестиции могут достичь 80 тысяч рублей на один квадратный метр нового жилья. А затраты на строительство могут составить 2,4 триллиона рублей.
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