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  • 24.03, 18:24

    Путин обсудил с Совбезом РФ атаку боевиков на военную часть в Чечне

    3 комментария

    Путин обсудил с Совбезом РФ атаку боевиков на военную часть в Чечне

    Путин обсудил с Совбезом РФ атаку боевиков на военную часть в Чечне

    Президент России провел оперативное совещание с постоянные членами Совета безопасности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на заседании рассматривалась текущая социально-экономическая повестка дня и затрагивались актуальные международные проблемы. Кроме того, Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза события, которые произошли минувшей ночью в Чечне, передает РИА Новости.

    Дмитрий Песков: «Обсуждено также нападение на объект Росгвардии в Чеченской Республике».

    На военный объект в районе станицы Наурская напали шестеро боевиков, все они были ликвидированы. Однако среди бойцов Росгвардии также есть потери. Шестеро военнослужащих погибли, еще трое находятся в больницах в Грозном. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, террористы планировали захватить оружие, хранившееся в части, чтобы устроить резонансные теракты.

    В совещании Совбеза приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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