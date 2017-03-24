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  • 24.03, 13:52
    Опубликовано видео с телами боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне. армия и флот РФ, Росгвардия, стрельба, терроризм, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Опубликовано видео с телами боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне

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    Опубликовано видео с телами боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне

    Опубликовано видео с телами боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне

    Опубликовано видео с телами боевиков, напавших на часть Росгвардии в Чечне
    • Фото: vk.com

      • Появилась видеозапись, на которой запечатлены боевики, убитые во время нападения на воинскую часть в Чечне.

      Судя по опубликованным кадрам, террористы были одеты в повседневную гражданскую одежду.

      Ранее стало известно, что группа вооруженных людей попыталась прорваться на территорию воинской части Росгвардии в станице Наурской. В результате атаки погибли шестеро военнослужащих, еще трое получили ранения. Уничтожены шестеро боевиков.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое из нападавших оказались уроженцами Ростовской области, проживавшими в Наурском районе Чечни. Возраст опознанных боевиков — 22, 25 и 27 лет.

      Ранее стало известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК.

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