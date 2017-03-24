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  • 24.03, 13:51

    Российские авиаспециалисты еще как минимум один раз проверят аэропорты Египта

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    Российские авиаспециалисты еще как минимум один раз проверят аэропорты Египта

    Российские авиаспециалисты еще как минимум один раз проверят аэропорты Египта

    Министр транспорта России Максим Соколов прокомментировал вопрос восстановления авиасообщения с Египтом.

    По его словам, российским авиаспециалистам потребуется еще как минимум одна инспекция воздушных гаваней Египта. Проверка состоится как только РФ получит приглашение от египетской стороны, передает ТАСС.

    В текущем месяце правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом, который был одобрен Минтрансом. Из него следует, что российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять перелеты только при условии заключения соглашения по авиабезопасности со специальным российским юрлицом.

    Юрлицо будет привлекать работников из Росавиации, контролировать обеспечение безопасности воздушных судов, пассажиров, грузов, багажа, почты, бортового питания и запасов, следующих на территорию РФ.

    Переговоры по возобновлению авиасообщения с Египтом ведутся с конца 2015 года. Оно было прекращено в ноябре того же года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который следовал в Санкт-Петербург. Жертвами крушения стали 224 человека.

    Российские специалисты провели ряд проверок египетских аэропортов. Министр транспорта Максим Соколов ранее отмечал, возобновление полетов между Москвой и Каиром — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».

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