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  • 11.03, 22:33

Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности

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Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности

Россия и Египет согласовали протокол по авиабезопасности

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что Россия и Египет в целом согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности.

Это соглашение позволит странам возобновить авиасообщение.

Сейчас, отметил Соколов, осталось только определить дату и место подписания договора. В остальном все вопросы уже согласованы, передает ТАСС.

Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Она (египетская сторона) просто пока не обозначила дату, место, и время для подписания этого соглашения, а так все вопросы согласованы».

Напомним, прямое авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.

В начале этого года российские специалисты завершили проверку египетских аэропортов. В СМИ даже появлялись сообщения о том, что авиасообщение может возобновиться 23 февраля, однако в Минтрансе информацию опровергли. При этом Соколов отмечал, что возобновление полетов между Москвой и Каиром — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».

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