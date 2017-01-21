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  • 21.01, 15:27

Минтранс направил в правительство предложения по возобновлению полетов в Каир

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Минтранс направил в правительство предложения по возобновлению полетов в Каир

Минтранс направил в правительство предложения по возобновлению полетов в Каир

Минтранс РФ после проверки подготовил предложения по возобновлению регулярных рейсов в Каир.

Как сообщил глава ведомства Максим Соколов, предложения уже направлены в правительство. По словам министра, открытие рейсов между Москвой и столицей Египта — «вопрос ближайшего, недалекого будущего».

При этом глава Минтранса отметил, что пока предложений по чартерным рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх нет. Дело в том, что российские специалисты совсем недавно вернулись из этих городов и пока формируют свое заключение, передает «Интерфакс».

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами катастрофы стали 224 человека.

В январе российские специалисты завершили проверку египетских аэропортов. Как отмечал глава Минтранса, полеты в Египет могут возобновиться в начале 2017 года.

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