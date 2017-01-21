Минтранс направил в правительство предложения по возобновлению полетов в Каир

Минтранс РФ после проверки подготовил предложения по возобновлению регулярных рейсов в Каир.
При этом глава Минтранса отметил, что пока предложений по чартерным рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх нет. Дело в том, что российские специалисты совсем недавно вернулись из этих городов и пока формируют свое заключение, передает «Интерфакс».
теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Жертвами катастрофы стали 224 человека.
В январе российские специалисты завершили проверку египетских аэропортов. Как отмечал глава Минтранса, полеты в Египет могут возобновиться в начале 2017 года.
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