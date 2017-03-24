«Евроколлекторы»: как и почему ЕСПЧ принимает решения против России

В последние годы стала популярной процедура подачи исков в Европейский суд по правам человека. Удивительно, но к жалобам именно из России европейские судьи подходят с особой тщательностью. Рассматривают быстро, и, как правило, решения выносятся в интересах заявителей. Только против России в прошлом году было вынесено более четверти всех решений ЕСПЧ.
Статистика говорит сама за себя. Так, против России было зарегистрировано около 6000 жалоб. Это меньше, чем против Украины (8658). Однако исков с Украины европейские служители Фемиды удовлетворили в три раза меньше — всего 70. Политологи уверены, что это не совпадение. Решения Европейского суда по правам человека давно стали чем-то вроде лакмусовой бумажки отношений между Россией и Западом.
Более наглядно ситуацию отображают суммы компенсаций по делам ЕСПЧ. Например, в 2006 году, когда отношения Москвы и ЕС считались стабильными, выплаты России составили 1,3 млн евро. В 2008 году Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру в ответ на агрессию режима Саакашвили против Южной Осетии. Это привело к значительному росту расходов нашей страны на компенсационные выплаты. Сумма составила уже более 9 млн евро.
Следующие годы предположения экспертов подтверждают. Пока общий политический климат был умеренный, суммы компенсаций по решениям ЕСПЧ тоже были на среднем уровне. Очередной раз ветер перемен подул в 2014-м — после госпереворота на Украине, войны в Донбассе и воссоединения России с Крымом. Решения судей в Страсбурге не заставили себя ждать.
Тогда же летом 2014-го Европейский суд и вынес вердикт по делу ЮКОСа. В соответствии с ним наша страна обязана заплатить бывшим руководителям нефтяной компании без малого 2 млрд евро. Изучив обстоятельства дела, коллегия Конституционного суда постановила: решение европейских коллег не исполнять.
Программе «ЧП. Расследование» удалось выяснить, кто пытается заработать на деле ЮКОСа и что скрывают правовые НКО. Подробности — в выпуске.
Более наглядно ситуацию отображают суммы компенсаций по делам ЕСПЧ. Например, в 2006 году, когда отношения Москвы и ЕС считались стабильными, выплаты России составили 1,3 млн евро. В 2008 году Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру в ответ на агрессию режима Саакашвили против Южной Осетии. Это привело к значительному росту расходов нашей страны на компенсационные выплаты. Сумма составила уже более 9 млн евро.
Следующие годы предположения экспертов подтверждают. Пока общий политический климат был умеренный, суммы компенсаций по решениям ЕСПЧ тоже были на среднем уровне. Очередной раз ветер перемен подул в 2014-м — после госпереворота на Украине, войны в Донбассе и воссоединения России с Крымом. Решения судей в Страсбурге не заставили себя ждать.
Тогда же летом 2014-го Европейский суд и вынес вердикт по делу ЮКОСа. В соответствии с ним наша страна обязана заплатить бывшим руководителям нефтяной компании без малого 2 млрд евро. Изучив обстоятельства дела, коллегия Конституционного суда постановила: решение европейских коллег не исполнять.
Программе «ЧП. Расследование» удалось выяснить, кто пытается заработать на деле ЮКОСа и что скрывают правовые НКО. Подробности — в выпуске.
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