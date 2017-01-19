КС объявил невозможной выплату компенсации акционерам ЮКОСа по решению ЕСПЧ

Постановление Европейского суда по правам человека о выплате
экс-акционерам ЮКОСа компенсации в размере 1,86 млрд евро не подлежит исполнению, объявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Согласно материалам пресс-службы суда, КС РФ подчеркнул, что Конституция обладает высшей юридической силой в России. При этом постановления ЕСПЧ не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции.
При этом КС допустил, что Россия «на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа».
Валерий Зорькин пояснил, что средства для этого не могут быть взяты из бюджета РФ, однако источником выплат могут стать счета компании, скрытые за рубежом.
Полный текст решения Конституционного суда по делу ЮКОСа опубликован на сайте КС.
в 2014 году назначил Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ признал, что 1,3 миллиарда евро за налоговые правонарушения были взысканы после истечения сроков давности, а полмиллиарда исполнительского сбора — сумма завышенная.
В 2015 году в России приняли закон, по которому Конституционный суд получил право не исполнять решения ЕСПЧ, если признает их не соответствующими основному закону страны.
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