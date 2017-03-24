#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.03, 01:43
    Саперы взорвали подозрительный предмет на Парадном плацу в Лондоне. Великобритания, Лондон, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Саперы взорвали подозрительный предмет на Парадном плацу в Лондоне

    комментировать

    Саперы взорвали подозрительный предмет на Парадном плацу в Лондоне

    Саперы взорвали подозрительный предмет на Парадном плацу в Лондоне

      Полиция контролируемым взрывом уничтожила подозрительный пакет, обнаруженный в центре Лондона, неподалеку от Даунинг-стрит.

      Как передает британский телеканал Sky News, подозрительный пакет был обнаружен в четверг вечером на Парадном плацу Королевской конной гвардии. Рядом находятся казармы Королевской конной гвардии. Также на Парадный плац выходят окна резиденции премьер-министра, расположенной на по адресу Даунинг-стрит, 10.

      Прибывшие на место обнаружения подозрительного предмета саперы решили уничтожить пакет контролируемым взрывом, что и было сделано.

      Напомним, в столице Великобритании введены усиленные меры безопасности после кровавого теракта, совершенного в центре Лондона. Вокруг здания парламента, куда накануне пытался прорваться террорист, давивший машиной людей на Вестминстерском мосту, дежурит большое количество полицейских.

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru