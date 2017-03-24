Саперы взорвали подозрительный предмет на Парадном плацу в Лондоне

Полиция контролируемым взрывом уничтожила подозрительный пакет, обнаруженный в центре Лондона, неподалеку от
Даунинг-стрит.
Как передает британский телеканал Sky News, подозрительный пакет был обнаружен в четверг вечером на Парадном плацу Королевской конной гвардии. Рядом находятся казармы Королевской конной гвардии. Также на Парадный плац выходят окна резиденции премьер-министра, расположенной на по адресу Даунинг-стрит, 10.
Прибывшие на место обнаружения подозрительного предмета саперы решили уничтожить пакет контролируемым взрывом, что и было сделано.
кровавого теракта, совершенного в центре Лондона. Вокруг здания парламента, куда накануне пытался прорваться террорист, давивший машиной людей на Вестминстерском мосту, дежурит большое количество полицейских.
Прибывшие на место обнаружения подозрительного предмета саперы решили уничтожить пакет контролируемым взрывом, что и было сделано.
кровавого теракта, совершенного в центре Лондона. Вокруг здания парламента, куда накануне пытался прорваться террорист, давивший машиной людей на Вестминстерском мосту, дежурит большое количество полицейских.
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