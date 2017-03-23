Теракт в Лондоне шокировал, но не удивил Британию

Великобритания постепенно приходит в себя после кровавого теракта, совершенного в самом сердце Лондона. Вестминстерский мост, где накануне террорист задавил машиной людей, вновь был открыт для движения, а вокруг здания парламента, куда пытался прорваться убийца, выставили усиленную охрану.
Ответственность за теракт, жертвами которого стали 3 человека и еще 40 были ранены, взяла на себя запрещенная во многих странах мира, в том числе в России, группировка «Исламское государство». В Скотленд-Ярде уже заявили, что личность застреленного полицейскими террориста установлена. А ночью в Бирмингеме были задержаны его предполагаемые сообщники. С подробностями — корреспондент НТВ Лиза Герсон.
Скотленд-Ярд назвал террориста исламским экстремистом, и «Исламское государство» с готовностью взяло на себя ответственность за теракт. Правда, в прошлом они брали ответственность и за те теракты, которые к ним не имели отношения. Тереза Мэй заявила, что террорист родился в Британии и был «периферийным подозреваемым» в списке спецслужб Ми-5. То есть под наблюдением, но не в первых рядах. И вот оказался в первых.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «В госпитале лежат 12 британцев. Мы знаем, что среди жертв есть трое французских детей, два румына, четыре гражданина Южной Кореи, один немец, один поляк, один ирландец, итальянец, американец и два грека. Мы в постоянном контакте с представителями этих стран».
В Британии резонно опасаются всплеска антиисламских настроений. Совсем недавно уроженец Манчестера по прозвищу аль-Британи взорвал себя на джипе у военной базы в иракском Мосуле. В среду другой джип, за рулем которого был житель английского Бирмингема, задавил 40 человек уже в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту.
Муслим, гражданин Великобритании: «Тот человек, который вчера совершил нападение, ему промыли мозги. Я чувствую себя опозоренным, я тоже мусульманин, и теперь мне стыдно. Мы повсюду видим фанатиков: и в восточном Лондоне их не меньше, чем в остальном мире».
Скотленд-Ярд, несмотря на утверждение, что террорист действовал в одиночку, ночью взял восемь человек по подозрению в пособничестве вестминстерскому убийце. Причем адрес в Бирмингеме, по которому ехать, полиции был известен. Последние несколько лет Великобритания жила в ожидании беды. Вопрос был только в том, когда она произойдет, и кто из известных спецслужбам пассивных экстремистов перейдет в активную фазу и возьмет в руки нож.
Крис Брайн, член британского парламента: «К сожалению, никто сегодня не удивлен. Мы в шоке, но мы не удивлены. Ощущение беды было в воздухе уже давно, угроза висела над нами постоянно, и мы жили с ней уже долгое время».
Сегодня Британия пытается функционировать как обычно. Только временно приспущены флаги и приостановлены разговоры о Brexit и втором референдуме в Шотландии. Также временно. Подробнее — в репортаже НТВ.
Скотленд-Ярд назвал террориста исламским экстремистом, и «Исламское государство» с готовностью взяло на себя ответственность за теракт. Правда, в прошлом они брали ответственность и за те теракты, которые к ним не имели отношения. Тереза Мэй заявила, что террорист родился в Британии и был «периферийным подозреваемым» в списке спецслужб Ми-5. То есть под наблюдением, но не в первых рядах. И вот оказался в первых.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «В госпитале лежат 12 британцев. Мы знаем, что среди жертв есть трое французских детей, два румына, четыре гражданина Южной Кореи, один немец, один поляк, один ирландец, итальянец, американец и два грека. Мы в постоянном контакте с представителями этих стран».
В Британии резонно опасаются всплеска антиисламских настроений. Совсем недавно уроженец Манчестера по прозвищу аль-Британи взорвал себя на джипе у военной базы в иракском Мосуле. В среду другой джип, за рулем которого был житель английского Бирмингема, задавил 40 человек уже в самом центре Лондона на Вестминстерском мосту.
Муслим, гражданин Великобритании: «Тот человек, который вчера совершил нападение, ему промыли мозги. Я чувствую себя опозоренным, я тоже мусульманин, и теперь мне стыдно. Мы повсюду видим фанатиков: и в восточном Лондоне их не меньше, чем в остальном мире».
Скотленд-Ярд, несмотря на утверждение, что террорист действовал в одиночку, ночью взял восемь человек по подозрению в пособничестве вестминстерскому убийце. Причем адрес в Бирмингеме, по которому ехать, полиции был известен. Последние несколько лет Великобритания жила в ожидании беды. Вопрос был только в том, когда она произойдет, и кто из известных спецслужбам пассивных экстремистов перейдет в активную фазу и возьмет в руки нож.
Крис Брайн, член британского парламента: «К сожалению, никто сегодня не удивлен. Мы в шоке, но мы не удивлены. Ощущение беды было в воздухе уже давно, угроза висела над нами постоянно, и мы жили с ней уже долгое время».
Сегодня Британия пытается функционировать как обычно. Только временно приспущены флаги и приостановлены разговоры о Brexit и втором референдуме в Шотландии. Также временно. Подробнее — в репортаже НТВ.
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