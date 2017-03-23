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  • 23.03, 12:04

    Лавров: время для запрета ядерного оружия еще не пришло

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    Лавров: время для запрета ядерного оружия еще не пришло

    Лавров: время для запрета ядерного оружия еще не пришло

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для полного запрета ядерного оружия время еще не пришло, однако Россия готова к обсуждению этого вопроса.

    Сергей Лавров: «В последнее время существенно активизировались усилия по принуждению ядерных государств к отказу от ядерного оружия. Абсолютно ясно, что время для этого еще не пришло».

    При этом министр пояснил, что Россия готова к обсуждению вопроса о сокращения ядерных потенциалов при условии, что процесс будет носить многосторонний характер.

    Сергей Лавров: «Мы готовы к обсуждению возможного дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов, но только с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, а не только количество стратегических наступательных вооружений».

    Что касается двусторонних сокращений ядерных вооружений с США, то, по мнению Лаврова, эти возможности в данный момент исчерпаны, передает «Интерфакс».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за заключение с Россией соглашения о двустороннем сокращении ядерных вооружений. По его словам, в обмен на это, могут быть отменены антироссийские санкции. В свою очередь в Кремле заявили, что отмену антироссийских санкций и сокращение ядерных вооружений России и США не следует связывать друг с другом. При этом официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что «композиция ядерной составляющей в США и у нас в стране разная», поэтому какие-то симметричные сокращения здесь «абсолютно недопустимы и неуместны». По мнению Пескова, они могут привести к нарушению ядерного паритета и ядерного сдерживания.

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