В Кремле отвергли сокращение ядерного потенциала в обмен на отмену санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что не следует связывать отмену антироссийских санкций и сокращение ядерных вооружений РФ и США.
В интервью, опубликованном на сайте «Вести.Ru», официальный представитель Кремля отметил, что «композиция ядерной составляющей в США и у нас в стране разная», поэтому какие-то симметричные сокращения здесь «абсолютно недопустимы и неуместны». По мнению Пескова, они могут привести к нарушению ядерного паритета и ядерного сдерживания.
Поэтому, сказал Песков, вряд ли возможно увязать вопрос отмены санкций и вопрос ядерного сокращения. Кроме того, представитель Кремля напомнил высказывания Владимира Путина, который неоднократно заявлял, что вопрос санкций не является темой российской повестки дня.
Дмитрий Песков: «Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций».
Также Песков подчеркнул, что Россиия «была и остается сторонницей сокращения ядерного оружия, но справедливого, пропорционального и без нарушения равновесия».
о двустороннем сокращении ядерных вооружений. По его словам, в обмен на это, могут быть отменены антироссийских санкций. Также Трамп утверждал, что будет готов отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других значимых для США целей.
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