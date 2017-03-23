Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона

Теракт в самом центре Лондона унес жизни 4 человек, еще около 40 получили ранения. Всего в нескольких сотнях метров от здания британского парламента мужчина на машине протаранил толпу, а затем с ножом набросился на прохожих и полицейских. Нападавшего ликвидировали. Соболезнования семьям погибших уже выразили многие мировые лидеры.
Британские спецслужбы готовились к такому, отрабатывали сотни сценариев, но вряд ли могли предусмотреть, что все произойдет именно так. На лицах лондонцев теперь лишь шок и боль.
Террорист был один, но действовал минимум за двоих. Его внедорожник — новый, возможно, угнанный. Машина въехала на тротуар Вестминстерского моста. Это главный мост Лондона, ведущий через Темзу к зданию парламента, где всегда толпы туристов. Погода была отвратительная даже для Лондона, тем не менее прохожие на мосту были, в том числе группа французских школьников, которых учителя повели на экскурсию, несмотря на дождь. Одна женщина, спасаясь от несущегося внедорожника, упала на проезжую часть и погибла под колесами автобуса. Еще одна женщина бросилась в воды Темзы.
размахивая двумя ножами. Там он смертельно ранил одного полицейского, после чего по преступнику открыли огонь. Как передает корреспондент Лиза Герсон, злоумышленник — мужчина средних лет, с темной кожей и черной бородой. Есть информация, что его уже арестовывали раньше по подозрению в экстремизме, но освободили.
Героем дня стал парламентарий Тобиас Элвуд. Он выбежал из здания парламента спасать умирающего полицейского. Впрочем, вместе с ним в этот момент полицейскому помогали многие. Многие люди, ничего не испугавшись, помогали раненым на мосту.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Улицы Вестминстера являются домом для старейшего парламента в мире. Здесь витает дух свободы, который эхом отдается в самых отдаленных уголках планеты. Мы все будем жить дальше, никогда не поддадимся влиянию террора и не позволим голосам ненависти и зла разобщить нас».
Террорист был один, но действовал минимум за двоих. Его внедорожник — новый, возможно, угнанный. Машина въехала на тротуар Вестминстерского моста. Это главный мост Лондона, ведущий через Темзу к зданию парламента, где всегда толпы туристов. Погода была отвратительная даже для Лондона, тем не менее прохожие на мосту были, в том числе группа французских школьников, которых учителя повели на экскурсию, несмотря на дождь. Одна женщина, спасаясь от несущегося внедорожника, упала на проезжую часть и погибла под колесами автобуса. Еще одна женщина бросилась в воды Темзы.
размахивая двумя ножами. Там он смертельно ранил одного полицейского, после чего по преступнику открыли огонь. Как передает корреспондент Лиза Герсон, злоумышленник — мужчина средних лет, с темной кожей и черной бородой. Есть информация, что его уже арестовывали раньше по подозрению в экстремизме, но освободили.
Героем дня стал парламентарий Тобиас Элвуд. Он выбежал из здания парламента спасать умирающего полицейского. Впрочем, вместе с ним в этот момент полицейскому помогали многие. Многие люди, ничего не испугавшись, помогали раненым на мосту.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Улицы Вестминстера являются домом для старейшего парламента в мире. Здесь витает дух свободы, который эхом отдается в самых отдаленных уголках планеты. Мы все будем жить дальше, никогда не поддадимся влиянию террора и не позволим голосам ненависти и зла разобщить нас».
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
Комментарии