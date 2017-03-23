#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.03, 12:04
    Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона

    комментировать
    Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона

    Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона

    Боль и шок: террористу удалось разбить сердце Лондона

      Теракт в самом центре Лондона унес жизни 4 человек, еще около 40 получили ранения. Всего в нескольких сотнях метров от здания британского парламента мужчина на машине протаранил толпу, а затем с ножом набросился на прохожих и полицейских. Нападавшего ликвидировали. Соболезнования семьям погибших уже выразили многие мировые лидеры.

      Британские спецслужбы готовились к такому, отрабатывали сотни сценариев, но вряд ли могли предусмотреть, что все произойдет именно так. На лицах лондонцев теперь лишь шок и боль.

      Террорист был один, но действовал минимум за двоих. Его внедорожник — новый, возможно, угнанный. Машина въехала на тротуар Вестминстерского моста. Это главный мост Лондона, ведущий через Темзу к зданию парламента, где всегда толпы туристов. Погода была отвратительная даже для Лондона, тем не менее прохожие на мосту были, в том числе группа французских школьников, которых учителя повели на экскурсию, несмотря на дождь. Одна женщина, спасаясь от несущегося внедорожника, упала на проезжую часть и погибла под колесами автобуса. Еще одна женщина бросилась в воды Темзы.

      Съехав с моста, террорист врезался в ограду парламента, бросил разбитую машину и побежал к входу в здание, размахивая двумя ножами. Там он смертельно ранил одного полицейского, после чего по преступнику открыли огонь. Как передает корреспондент Лиза Герсон, злоумышленник — мужчина средних лет, с темной кожей и черной бородой. Есть информация, что его уже арестовывали раньше по подозрению в экстремизме, но освободили.

      Героем дня стал парламентарий Тобиас Элвуд. Он выбежал из здания парламента спасать умирающего полицейского. Впрочем, вместе с ним в этот момент полицейскому помогали многие. Многие люди, ничего не испугавшись, помогали раненым на мосту.

      Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Улицы Вестминстера являются домом для старейшего парламента в мире. Здесь витает дух свободы, который эхом отдается в самых отдаленных уголках планеты. Мы все будем жить дальше, никогда не поддадимся влиянию террора и не позволим голосам ненависти и зла разобщить нас».

      Что касается премьер-министра, то ее немедленно эвакуировали из здания, прервав неприятный разговор с членами парламента о бесплатном образовании и Brexit.

      Парламент — не просто сердце, голова, символ Лондона, это также самое охраняемое здание в королевстве. Вокруг него еще 10 лет назад построили бетонное заграждение, здесь в любое время дня и ночи дежурят полицейские. И атака, хоть она по исполнению крайне примитивна — нож и краденный джип, а не грузовик и бомба, одинокий фанатик, а не группа головорезов — оказалась крайне действенной. Террористу удалось разбить сердце Лондона.

      Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

      Новости по теме

      Террористическая угроза в Европе

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru