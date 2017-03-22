Киркоров попросил участников «Евровидения» ответить Киеву и поддержать Самойлову

Филипп Киркоров предложил участникам «Евровидения» устроить акцию в поддержку Юлии Самойловой, которой запретили въезд на Украину.
Артист призвал своих коллег по цеху, которые выйдут на сцену в Киеве, заявить, что свои песни они посвящают Юлии Самойловой.
Филипп Киркоров: «Я хочу предложить всем своим коллегам по цеху, всеми неравнодушным к жестокости и человеческому унижению людям, подписаться под моим обращением ко всем участникам „Евровидения“, всем тем, кто выйдет на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну очень важную фразу: „Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся“».
По словам Киркорова, его адвокат Александр Добровинский уже готовит текст обращения, которое разошлют всем участникам «Евровидения».
Также певец заявил, что собирается начать флешмоб в поддержку Самойловой, сообщает ТАСС.
Филипп Киркоров: «Я хотел бы начать волну поддержки Юлии и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали мои дорогие коллеги».
В свою очередь Иосиф Кобзон назвал ошибкой само решение отправить Юлиу Самойлову на «Евровидение» в Киев.
Иосиф Кобзон: «Я предупреждал — не давайте возможность ерничать и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны».
Между тем замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал решение о запрете Самойловой въезда на Украину«очередным возмутительным, циничным и бесчеловечным актом киевских властей». А депутат Виталий Милонов заявил, что намерен добиться включения всех причастных к организации «Евровидения» в Киеве в российский санкционный список. Коллега Милонова по Госдуме Франц Клинцевич заявил, что России следует бойкотировать не только конкурс в Киеве, но и все последующие, если руководство «Евровидения» не вступиться за российскую артистку. При этом народный избранник заявил, что пока руководство конкурса «идет в форпосте такого иезуитского решения украинских властей, обезумевших в своем нацистском угаре», передает РИА Новости.
СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В Киеве сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Отметим, что Юлия Самойлова имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле. Она собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning.
Филипп Киркоров: «Я хочу предложить всем своим коллегам по цеху, всеми неравнодушным к жестокости и человеческому унижению людям, подписаться под моим обращением ко всем участникам „Евровидения“, всем тем, кто выйдет на сцену в Киеве, сказать перед выступлением одну очень важную фразу: „Эта песня исполняется в честь Юлии Самойловой, девушки-инвалида, которую здесь боятся“».
По словам Киркорова, его адвокат Александр Добровинский уже готовит текст обращения, которое разошлют всем участникам «Евровидения».
Также певец заявил, что собирается начать флешмоб в поддержку Самойловой, сообщает ТАСС.
Филипп Киркоров: «Я хотел бы начать волну поддержки Юлии и сфотографироваться в инвалидном кресле. Хотел бы, чтобы моему примеру последовали мои дорогие коллеги».
В свою очередь Иосиф Кобзон назвал ошибкой само решение отправить Юлиу Самойлову на «Евровидение» в Киев.
Иосиф Кобзон: «Я предупреждал — не давайте возможность ерничать и русофобствовать этим негодяям. Меня никто не послушал. Решили все-таки послать, это была ошибка. Нельзя было подставлять нашу девочку под злобствующие крики и высказывания в адрес нашей страны».
Между тем замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал решение о запрете Самойловой въезда на Украину«очередным возмутительным, циничным и бесчеловечным актом киевских властей». А депутат Виталий Милонов заявил, что намерен добиться включения всех причастных к организации «Евровидения» в Киеве в российский санкционный список. Коллега Милонова по Госдуме Франц Клинцевич заявил, что России следует бойкотировать не только конкурс в Киеве, но и все последующие, если руководство «Евровидения» не вступиться за российскую артистку. При этом народный избранник заявил, что пока руководство конкурса «идет в форпосте такого иезуитского решения украинских властей, обезумевших в своем нацистском угаре», передает РИА Новости.
СБУ приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд на Украину на три года. В Киеве сочли, что российская артистка нарушила постановление украинского правительства, выступив летом 2015 года в Крыму без особого разрешения.
Отметим, что Юлия Самойлова имеет I группу инвалидности и с детства передвигается на инвалидном кресле. Она собиралась выступить на конкурсе «Евровидение», который в мае пройдет в Киеве, с песней Flame is Burning.
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