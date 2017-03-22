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  • 22.03, 11:49
    Египет отказался от повышения цен на визы. Египет, визы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Египет отказался от повышения цен на визы

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    Египет отказался от повышения цен на визы

    Египет отказался от повышения цен на визы

      Власти Египта решили оставить стоимость однократной въездной визы в страну на уровне 25 долларов.

      Ранее планировалось, что с 1 июля однократные туристические визы подорожают в 2,5 раза — до 60 долларов, но премьер-министр страны обещал это предложение пересмотреть.

      Россия прекратила авиасообщение с Египтом в 2015 году. Это произошло после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Для восстановления полетов Каир должен усилить меры безопасности. Дату, когда египетские курорты откроются для россиян, не называют, но все чаще звучат формулировки «в ближайшем будущем».

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