В Египте подтвердили намерение повысить цены на визы в 2,5 раза

Власти Египта собираются поднять цены на визы в два с половиной раза — с 25 до 60 долларов. Сегодня об этом сообщил глава управления по развитию туризма страны. Информацию об этом подтвердил глава управления по развитию туризма страны.
Правда, чиновник сразу оговорился: окончательное решение — за премьер-министром Египта. Он в ближайшую неделю все обдумает и может отменить повышение цен.
Ранее сообщалось, что стоимость виз может вырасти уже с 1 марта.
Пока на пути российских туристов в Египет другая преграда: авиасообщение между странами прервали в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Россия потребовала от Египта пересмотреть всю систему безопасности, и постоянно появляется информация, что скоро запрет на полеты снимут.
Туристические власти Египта пока не обещают никаких специальных скидок, но предполагают, что из-за укрепления рубля туры будут на 30% дешевле, чем до запрета.
Ранее сообщалось, что стоимость виз может вырасти уже с 1 марта.
Пока на пути российских туристов в Египет другая преграда: авиасообщение между странами прервали в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Россия потребовала от Египта пересмотреть всю систему безопасности, и постоянно появляется информация, что скоро запрет на полеты снимут.
Туристические власти Египта пока не обещают никаких специальных скидок, но предполагают, что из-за укрепления рубля туры будут на 30% дешевле, чем до запрета.
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