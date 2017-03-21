Рынска назвала униженного водителем джипа ребенка «куском говядины»

Скандально известный светский обозреватель Божена Рынска прокомментировала инцидент с «воспитательным наездом» водителя внедорожника на ребенка, который обстрелял его машину из игрушечного автомата пластиковыми пульками.
Божена Рынска посвятила инциденту, случившемуся на прошлой неделе в Ленобласти, три поста в Facebook. Во всех публикациях Рынска занимает сторону мужчины-водителя, который решил наказать школьника, наехав на него на своем автомобиле, а потом поставив его перед собой на колени, чтобы прочитать лекцию о поведении.
Рынска заявляет, что «мужик прав», потому что каждый «собственник должен защищать свое имущество».
Божена Рынска: «Откуда он знал, из какого пистолета по его машине малолетние дебилы пулялись? Может, там пульки, как от рогатки, могли вмятины оставить. Конечно, наезжать на ребенка не надо было, сотрясение это слишком, а вот уши надрать — святая обязанность».
Напомним, что ранее Божену Рынску уже пытались привлечь к ответственности после того, как в одном из постов она порадовалась смерти журналистов НТВ, погибших в сочинской авиакатастрофе. Интернет-пользователи призывали лишить блогершу российского гражданства, депутаты подавали иск в прокуратуру, а в Кремле слова Рынски назвали «уродливыми проявлениями безумия».
Рынска заявляет, что «мужик прав», потому что каждый «собственник должен защищать свое имущество».
Божена Рынска: «Откуда он знал, из какого пистолета по его машине малолетние дебилы пулялись? Может, там пульки, как от рогатки, могли вмятины оставить. Конечно, наезжать на ребенка не надо было, сотрясение это слишком, а вот уши надрать — святая обязанность».
Всем светлым человечкам: представьте, что у вас на этаже живет многодетная цыганская семья с умственно-отсталым старшень…Опубликовано Боженой Рынской 20 марта 2017 г.
Напомним, что ранее Божену Рынску уже пытались привлечь к ответственности после того, как в одном из постов она порадовалась смерти журналистов НТВ, погибших в сочинской авиакатастрофе. Интернет-пользователи призывали лишить блогершу российского гражданства, депутаты подавали иск в прокуратуру, а в Кремле слова Рынски назвали «уродливыми проявлениями безумия».
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