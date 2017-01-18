Обращения по проверке публикации Рынски о погибших при крушении Ту-154 журналистах переданы прокурору

Обращения депутатов и общественников с просьбой проверить публикацию светского обозревателя Божены Рынски в Facebook о журналистах НТВ, погибших при крушении в районе Сочи самолета
Ту-154, переданы прокурору Москвы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, «обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы».
Резонансное заявление Рынски в Facebook о погибших журналистах НТВ вызвало резкое осуждение в обществе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.
потерпел крушение под Сочи 25 декабря прошлого года. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. Среди них члены экипажа, военные, артисты ансамбля имени Александрова, представители российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
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