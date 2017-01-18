Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.01, 17:43

Обращения по проверке публикации Рынски о погибших при крушении Ту-154 журналистах переданы прокурору

2 комментария

Обращения по проверке публикации Рынски о погибших при крушении Ту-154 журналистах переданы прокурору

Обращения по проверке публикации Рынски о погибших при крушении <nobr>Ту-154</nobr> журналистах переданы прокурору

Обращения депутатов и общественников с просьбой проверить публикацию светского обозревателя Божены Рынски в Facebook о журналистах НТВ, погибших при крушении в районе Сочи самолета Ту-154, переданы прокурору Москвы.

Рынска ранее опубликовала в Facebook комментарий по поводу крушения самолета Ту-154 над Черным морем, в котором поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ. В конце декабря прошлого года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что с запросом о проведении проверки публикаций Рынски на предмет нарушения законодательства в надзорное ведомство обратился член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, «обращения общественников и депутатов переданы для разрешения прокурору города Москвы».

Резонансное заявление Рынски в Facebook о погибших журналистах НТВ вызвало резкое осуждение в обществе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение под Сочи 25 декабря прошлого года. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. Среди них члены экипажа, военные, артисты ансамбля имени Александрова, представители российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru