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  • 16.01, 18:44

МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны

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МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны

МАК подключился к расследованию катастрофы <nobr>Ту-154</nobr> Минобороны

Специалисты МАК принимают участие в расследовании крушения самолета Ту-154 Минобороны близ Сочи.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают в составе комиссии Минобороны.

Также в расследовании авиакатастрофы задействована лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра МАК.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны, который летел в Сирию, разбился 25 декабря. Катастрофа произошла вскоре после дозаправки в Сочи. Жертвами крушения стали 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Сегодня прошло прощание с жертвами авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы. При этом в военном ведомстве подчеркивали, что все слухи о том, что причины авиакатастрофы уже удалось установить, являются «абсолютным бредом и выдумкой».

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