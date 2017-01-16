МАК подключился к расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны

Специалисты МАК принимают участие в расследовании крушения самолета
Ту-154 Минобороны близ Сочи.
Также в расследовании авиакатастрофы задействована лабораторно-исследовательская база Научно-технического центра МАК.
разбился 25 декабря. Катастрофа произошла вскоре после дозаправки в Сочи. Жертвами крушения стали 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты НТВ, Первого канала и «Звезды», а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Сегодня прошло прощание с жертвами авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что комиссия Минобороны рассматривает семь версий катастрофы. При этом в военном ведомстве подчеркивали, что все слухи о том, что причины авиакатастрофы уже удалось установить, являются «абсолютным бредом и выдумкой».
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