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  • 21.03, 16:06

    Сбербанк ищет пути быстрого выхода с украинского рынка

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    Сбербанк ищет пути быстрого выхода с украинского рынка

    Сбербанк ищет пути быстрого выхода с украинского рынка

    Руководство Сбербанка рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

    Герман Греф, глава Сбербанка: «На сегодня мы занимаемся поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка. Надеемся, что нам такую возможность предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения таких вариантов».

    По словам главы Сбербанка, сейчас на Украине сложилась достаточно сложная для банка ситуация. В частности, по словам Грефа, происходит «бетонирование центрального офиса в Запорожье», серьезные трудности по выплате зарплаты возникли у крупных предприятий. Кроме того, по подсчетам администрации банка, за последний год на терриотрии Украины в отношении офисов кредитной организации были совершены сотни актов вандализма. И хотя банк рассчитывает на поддержку со стороны официальных органов Украины в части восстановления нормальной работы, пока имеет место «полное попустительство со стороны правоохранительных структур Украины», отметил Греф.

    Ранее президент Украины Пётр Порошенко ввел в действие решение о применении санкций к пяти россиским банкам, в число которых попали «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк». Кроме того, украинские националисты 13 марта заблокировали работу центрального офиса «Сбербанка» в Киеве. Радикалы замуровали вход в офис бетонными блоками. В результате «Сбербанк» на Украине ограничил выдачу наличных денег физическим лицам.

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