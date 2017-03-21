#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.03, 14:36
    В Шотландии обсуждают новый референдум о выходе из Великобритании. Великобритания, Европейский союз, Шотландия, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Шотландии обсуждают новый референдум о выходе из Великобритании

    комментировать

    В Шотландии обсуждают новый референдум о выходе из Великобритании

    В Шотландии обсуждают новый референдум о выходе из Великобритании

      Сегодня в парламенте Шотландии готовятся к бурным дебатам. Политикам предстоит обсудить вопрос целесообразности проведения нового референдума о независимости региона.

      Проголосовать повторно о выходе из состава Великобритании предложила Шотландская национальная партия. Ее депутаты считают, что Лондон относится к шотландцам пренебрежительно и не учитывает их интересы.

      Масла в огонь подлил вчерашний инцидент. О том, что Brexit запустят уже 29 марта, правительство Шотландии узнало не от британских властей, а из сообщений СМИ.

      Три года назад граждане не поддержали на референдуме идею выхода из Соединенного Королевства, но националисты считают, что Brexit изменил соотношение сил, большинство шотландцев хотят сохранить связи с Евросоюзом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru