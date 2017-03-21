В Шотландии обсуждают новый референдум о выходе из Великобритании

Сегодня в парламенте Шотландии готовятся к бурным дебатам. Политикам предстоит обсудить вопрос целесообразности проведения нового референдума о независимости региона.
Проголосовать повторно о выходе из состава Великобритании предложила Шотландская национальная партия. Ее депутаты считают, что Лондон относится к шотландцам пренебрежительно и не учитывает их интересы.
Масла в огонь подлил вчерашний инцидент. О том, что Brexit запустят уже 29 марта, правительство Шотландии узнало не от британских властей, а из сообщений СМИ.
Три года назад граждане не поддержали на референдуме идею выхода из Соединенного Королевства, но националисты считают, что Brexit изменил соотношение сил, большинство шотландцев хотят сохранить связи с Евросоюзом.
Масла в огонь подлил вчерашний инцидент. О том, что Brexit запустят уже 29 марта, правительство Шотландии узнало не от британских властей, а из сообщений СМИ.
Три года назад граждане не поддержали на референдуме идею выхода из Соединенного Королевства, но националисты считают, что Brexit изменил соотношение сил, большинство шотландцев хотят сохранить связи с Евросоюзом.
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