Шотландия готова выйти из состава Великобритании из-за Brexit

Шотландия, не желающая покидать Евросоюз вместе с Великобританией, будет добиваться права провести новый референдум о независимости.
Об этом объявила глава правительства и лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен. По ее словам, новое голосование необходимо, поскольку правительство Великобритании не выполнило своего обещания найти компромисс с Шотландией по вопросу о выходе из ЕС.
Стёрджен считает, что повторный референдум должен быть проведен до весны 2019 года, то есть до того как Соединенное Королевство окончательно покинет Евросоюз. Но британский премьер Тереза Мэй уже дала понять, что не позволит нарушить планы Brexit и что Шотландии в любом случае придется выйти из ЕС. А лидеров шотландских националистов Мэй назвала зашоренными политиками, которые не видят разницы между выходом из организации и расколом единой страны.
Стёрджен считает, что повторный референдум должен быть проведен до весны 2019 года, то есть до того как Соединенное Королевство окончательно покинет Евросоюз. Но британский премьер Тереза Мэй уже дала понять, что не позволит нарушить планы Brexit и что Шотландии в любом случае придется выйти из ЕС. А лидеров шотландских националистов Мэй назвала зашоренными политиками, которые не видят разницы между выходом из организации и расколом единой страны.
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