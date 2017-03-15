Лукашенко заявил о готовности учиться у Евросоюза

Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз необходимо сохранить.
Белорусский президент подчеркнул, что Европа должна быть стабильной и объединенной. Поэтому, отметил Лукашенко, он не воспринимает такие процессы, как Brexit.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В последнее время я категорически высказываюсь за сохранение ЕС. Я за многополюсный мир. ЕС — мощнейший полюс наряду с Китаем, США, это мощная опора для планеты. Если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши „брекситы“, националистические движения я не воспринимаю».
Также Лукашенко заявил, что намерен развивать сотрудничество с Евросоюзом, однако выступает против двойных стандартов, которыми «иногда страдает ЕС».
В связи с этим Лукашенко обратил внимание главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса на то, что и в Белоруссии можно найти «и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность людей», передает РИА Новости.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо ближе быть друг к другу… Если у вас есть хороший опыт, надо его передавать… Мы готовы учиться. Но для нас святы суверенитет и независимость».
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В последнее время я категорически высказываюсь за сохранение ЕС. Я за многополюсный мир. ЕС — мощнейший полюс наряду с Китаем, США, это мощная опора для планеты. Если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши „брекситы“, националистические движения я не воспринимаю».
Также Лукашенко заявил, что намерен развивать сотрудничество с Евросоюзом, однако выступает против двойных стандартов, которыми «иногда страдает ЕС».
В связи с этим Лукашенко обратил внимание главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса на то, что и в Белоруссии можно найти «и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность людей», передает РИА Новости.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо ближе быть друг к другу… Если у вас есть хороший опыт, надо его передавать… Мы готовы учиться. Но для нас святы суверенитет и независимость».
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