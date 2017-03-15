#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 17:34

Лукашенко заявил о готовности учиться у Евросоюза

комментировать

Лукашенко заявил о готовности учиться у Евросоюза

Лукашенко заявил о готовности учиться у Евросоюза

Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз необходимо сохранить.

Белорусский президент подчеркнул, что Европа должна быть стабильной и объединенной. Поэтому, отметил Лукашенко, он не воспринимает такие процессы, как Brexit.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «В последнее время я категорически высказываюсь за сохранение ЕС. Я за многополюсный мир. ЕС — мощнейший полюс наряду с Китаем, США, это мощная опора для планеты. Если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши „брекситы“, националистические движения я не воспринимаю».

Также Лукашенко заявил, что намерен развивать сотрудничество с Евросоюзом, однако выступает против двойных стандартов, которыми «иногда страдает ЕС».

В связи с этим Лукашенко обратил внимание главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса на то, что и в Белоруссии можно найти «и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность людей», передает РИА Новости.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо ближе быть друг к другу… Если у вас есть хороший опыт, надо его передавать… Мы готовы учиться. Но для нас святы суверенитет и независимость».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru