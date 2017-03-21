Посетившие Крым европейские политики выступают за отмену санкций против России

Европейские политики, побывавшие в Крыму с трехдневным визитом, призывают Запад отменить антироссийские санкции. Об этом члены европейской делегации заявили на
пресс-конференции по итогам визита в Симферополе.
Так, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель в беседе с журналистами отметил, что «все, произошедшее на референдуме 16 марта 2014 года, соответствовало нормам международного права, а его коллега из Великобритании Найджел Суссман подчеркнул, что „санкции против России пора отменить, чтобы дать крымчанам жить нормальной жизнью“».
В свою очередь депутат сербского парламента Милован Боич заявил, что ему безразличен запрет Киева на въезд в Украину на пять лет из-за визита в Крым.
Милован Боич, депутат Народной скупщины Сербии: «Украинские власти недовольны нашим визитом, считаю это недовольство безосновательным. Я уважаю позицию Украины по Косово, но Крым является другим случаем. Готов и пятьдесят лет быть под санкциями, лишь бы Крым был русским».
Политики также пообещали рассказать о реальной ситуации в Крыму по возвращении в свои страны, передает «Интерфакс».
прибыли в Крым в воскресенье по приглашению партии «Справедливая Россия». Политики встретились с представителями региональной власти и религиозных конфессий, а также осмотрели достопримечательности и пообщались с населением полуострова.
Между тем Украина уже ввела санкции против делегатов из европейских стран, в частности против политиков из Сербии и Чехии.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года. За возвращение полуострова проголосовали 96,77% жителей тогдашней Автономной республики Крым, в Севастополе — 95,6% горожан. Украина до сих пор не признает результаты референдума и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны ЕС называли действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний и политиков.
В свою очередь депутат сербского парламента Милован Боич заявил, что ему безразличен запрет Киева на въезд в Украину на пять лет из-за визита в Крым.
Милован Боич, депутат Народной скупщины Сербии: «Украинские власти недовольны нашим визитом, считаю это недовольство безосновательным. Я уважаю позицию Украины по Косово, но Крым является другим случаем. Готов и пятьдесят лет быть под санкциями, лишь бы Крым был русским».
Политики также пообещали рассказать о реальной ситуации в Крыму по возвращении в свои страны, передает «Интерфакс».
прибыли в Крым в воскресенье по приглашению партии «Справедливая Россия». Политики встретились с представителями региональной власти и религиозных конфессий, а также осмотрели достопримечательности и пообщались с населением полуострова.
Между тем Украина уже ввела санкции против делегатов из европейских стран, в частности против политиков из Сербии и Чехии.
Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года. За возвращение полуострова проголосовали 96,77% жителей тогдашней Автономной республики Крым, в Севастополе — 95,6% горожан. Украина до сих пор не признает результаты референдума и считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. США и страны ЕС называли действия России аннексией и ввели санкции против ряда российских компаний и политиков.
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