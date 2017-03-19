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  • 19.03, 17:05

    Делегация украинских и европейских политиков прибыла в Крым

    3 комментария

    Делегация украинских и европейских политиков прибыла в Крым

    Делегация украинских и европейских политиков прибыла в Крым

    Делегаты, среди которых европейские и украинские политики, приехали на полуостров с трехдневным визитом.

    Как сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, в делегацию вошли около 20 человек. В их числе депутаты Европарламента, делегаты из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, а также здравомыслящие украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара».

    Руслан Бальбек: «Это первый визит представителей украинской политики (в Крым — ред.)».

    Он пояснил, что политики приехали в Крым, чтобы узнать правду о положении дел на полуострове в третью годовщину воссоединения с Россией. По его мнению, этот визит подтверждает, что западные политтехнологи «перестарались с демонизацией» РФ, передает РИА Новости.

    Руслан Бальбек: «Сегодня парламентарии многих стран, в том числе европейские, едут в Крым, чтобы затем рассказать своему народу о реальном состоянии дел на полуострове».

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