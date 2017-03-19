Воссоединение России и Крыма в Москве отпраздновали жители разных регионов страны

В Москве 150 тысяч человек отпраздновали воссоединение России и Крыма на фестивале «Весна». Многие из участников приехали из разных регионов страны. Празднование завершилось грандиозным салютом.

В честь годовщины воссоединения с Россией — большой концерт на Воробьёвых горах. Популярные артисты, любимые песни и Крым — на связи в режиме телемоста.



Участник праздничного автопробега Александр Карпенков из Севастополя в Москву добирался три дня. Говорит, это того стоило.



Мария Большакова, председатель общероссийской организации «Союз семей военнослужащих России»: «Вся Москва гуляет. Многие приехали со всей России. С Крыма много людей я видела».



Свой выбор крымчане сделали в марте 2014 года. Больше 95% проголосовали за воссоединение с Россией. Исторический документ был подписан в Георгиевском зале Кремля. В стране появились два новых региона — Республика Крым и город федерального значения Севастополь, в которых начались грандиозные перемены — модернизация здравоохранения и образования, строительство дорог и самого протяженного в России моста через Керченский пролив. Первые автомобили проедут по нему уже в декабре 2018 года.



Салют на Воробьевых горах — яркая точка большого праздника. Здесь тысячи людей и ощущение всеобщего единения. Яркое шоу в честь воссоединения Крымского полуострова с Россией организаторы пообещали повторить ровно через год.