Киев ввел санкции против европейских депутатов, посетивших Крым

Служба безопасности Украины приняла решение наложить санкции на делегатов из европейских стран, которые приехали в Крым с трехдневным визитом.
Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. По ее словам, ограничения введены в отношении четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии, которые «незаконно находятся» на территории полуострова. Им будет запрещен въезд на Украину сроком на пять лет.
Гитлянская уверяет, что участие украинских граждан в поездке на полуостров пока не подтвердилось.
Примечательно, что Киев ограничился санкциями в отношении пятерых депутатов, хотя в составе делегации в Крым прибыли порядка 20 человек. Как рассказал накануне депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, на полуостров приехали депутаты Европарламента, делегаты из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, а также украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара», чтобы выяснить истинное положение дел в Крыму.
Гитлянская уверяет, что участие украинских граждан в поездке на полуостров пока не подтвердилось.
Примечательно, что Киев ограничился санкциями в отношении пятерых депутатов, хотя в составе делегации в Крым прибыли порядка 20 человек. Как рассказал накануне депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, на полуостров приехали депутаты Европарламента, делегаты из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, а также украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара», чтобы выяснить истинное положение дел в Крыму.
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