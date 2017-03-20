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  • 20.03, 15:50

    Киев ввел санкции против европейских депутатов, посетивших Крым

    1 комментарий

    Киев ввел санкции против европейских депутатов, посетивших Крым

    Киев ввел санкции против европейских депутатов, посетивших Крым

    Служба безопасности Украины приняла решение наложить санкции на делегатов из европейских стран, которые приехали в Крым с трехдневным визитом.

    Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. По ее словам, ограничения введены в отношении четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии, которые «незаконно находятся» на территории полуострова. Им будет запрещен въезд на Украину сроком на пять лет.

    Гитлянская уверяет, что участие украинских граждан в поездке на полуостров пока не подтвердилось.

    Примечательно, что Киев ограничился санкциями в отношении пятерых депутатов, хотя в составе делегации в Крым прибыли порядка 20 человек. Как рассказал накануне депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, на полуостров приехали депутаты Европарламента, делегаты из стран ЕС, СНГ и Латинской Америки, а также украинские политики, которые «не находятся под воздействием националистического угара», чтобы выяснить истинное положение дел в Крыму.

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