Асад: Россия может помочь предотвратить конфликт Сирии с Израилем

Россия может сыграть важную роль в предотвращении конфликта Израиля и Сирии, считает сирийский президент Башар Асад.
«Я думаю, Россия может сыграть важную роль в этом отношении», — сказал глава государства российским журналистам, отвечая на вопрос, как может международная дипломатия, в том числе российская, помочь в предотвращении конфликта.
Башар Асад: «Вся политика России основана на международном праве, на Уставе ООН и резолюциях Совета Безопасности ООН. Таким образом, Россия может обсуждать подобные вопросы с израильтянами, основываясь на этих критериях, а также играть определенную роль в том, чтобы Израиль в будущем не напал вновь на Сирию».
В пятницу, 17 марта, самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии, и по ним самим были выпущены зенитные ракеты. Позднее министр транспорта и разведки еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что удар был нанесен для предупреждения попадания современного оружия в руки бойцов ливанского движения «Хезболлах». Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии, если она еще раз будет применена против израильских самолетов.
Между тем Асад заявил, что защита границ страны — это право и обязанность сирийских властей.
Башар Асад: «Защита наших границ — это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас. Так что мы не должны задаваться этим вопросом, независимо от того, были ли заявления израильских властей или нет. Мы не строим нашу политику и решения на их заявлениях».
Башар Асад: «Вся политика России основана на международном праве, на Уставе ООН и резолюциях Совета Безопасности ООН. Таким образом, Россия может обсуждать подобные вопросы с израильтянами, основываясь на этих критериях, а также играть определенную роль в том, чтобы Израиль в будущем не напал вновь на Сирию».
В пятницу, 17 марта, самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии, и по ним самим были выпущены зенитные ракеты. Позднее министр транспорта и разведки еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что удар был нанесен для предупреждения попадания современного оружия в руки бойцов ливанского движения «Хезболлах». Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии, если она еще раз будет применена против израильских самолетов.
Между тем Асад заявил, что защита границ страны — это право и обязанность сирийских властей.
Башар Асад: «Защита наших границ — это наше право и обязанность. Если мы не будем этого делать как власти, то сирийский народ должен будет осудить нас. Так что мы не должны задаваться этим вопросом, независимо от того, были ли заявления израильских властей или нет. Мы не строим нашу политику и решения на их заявлениях».
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