Израиль пригрозил уничтожать комплексы ПВО Сирии при атаках на его самолеты

В минувшую пятницу самолеты ВВС Израиля атаковали несколько целей в Сирии, после чего были обстреляны зенитными ракетами.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО Сирии в случае, если она снова будет использована против их самолетов, передает радиостанция Reshet Bet.
Авигдор Либерман: «Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса».
Причиной его резкого заявления стал инцидент, который произошел три дня назад. Израильские самолеты нанесли удары в Сирии, целью которых называют колонну с оружием для ливанского движения «Хезболлах». В ответ по ним с земли запустили несколько зенитных ракет.
Командование армии Сирии заявило, что зенитчикам удалось сбить один самолет. Но в Израиле отрицают потери и утверждают, что их система ПВО перехватила одну из выпущенных ракет.
Между тем Либерман подчеркнул, что Израиль не намерен вмешиваться в войну в Сирии. Главная проблема для Израиля — это возможная переброска оружия из Сирии в Ливан, которую он пообещал пресекать.
Отметим, что движение «Хезболлах» в САР выступает в поддержку президента Башара Асада.
Авигдор Либерман: «Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса».
Причиной его резкого заявления стал инцидент, который произошел три дня назад. Израильские самолеты нанесли удары в Сирии, целью которых называют колонну с оружием для ливанского движения «Хезболлах». В ответ по ним с земли запустили несколько зенитных ракет.
Командование армии Сирии заявило, что зенитчикам удалось сбить один самолет. Но в Израиле отрицают потери и утверждают, что их система ПВО перехватила одну из выпущенных ракет.
Между тем Либерман подчеркнул, что Израиль не намерен вмешиваться в войну в Сирии. Главная проблема для Израиля — это возможная переброска оружия из Сирии в Ливан, которую он пообещал пресекать.
Отметим, что движение «Хезболлах» в САР выступает в поддержку президента Башара Асада.
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